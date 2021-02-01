保利協鑫延長不可撤銷重組支持邀請

另一方面，根據現有票據契約，倘於到期時未能支付現有票據到期應付的本金，或未能支付現有票據的到期利息且有關未能支付情況持續為期連續30日，則屬違約事件。現有票據已於1月30日到期，該公司無法於到期日償還現有票據，因而構成現有票據契約項下的違約事件。此情況繼而將觸發該公司其他財務負債項下的交叉違約，對其日後的業務、經營業績及財務狀況造成重大負面影響。該公司其他財務負債項下觸發的違約事件不一定會自動導致加速到期。於本公告日，該公司並無收到任何要求或通知，表示要求立即償還其他負債項下債務，目前正在評估上述違約情況對其他負債的影響，並將根據上市規則的規定以進一步公告的方式提供上述事項的最新資料。

該股今(1日)股價受壓，現報2.22港元，跌逾7%。