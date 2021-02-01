全球旅業去年失逾10萬億元　影響逾萬職位　料2023年始復甦

新冠肺炎疫情去年突襲全球，時至今日，人類的生活模式仍在不同層面上發生改變。全球經濟亦被打倒，要數損失最大是旅遊業，據統計，全球旅遊業去年損失1.3萬億美元(約10.1萬億港元)，乃史上最慘，較2009年全球金融海嘯影響程度超出11倍，並有1至1.2億個直接相關工作崗位受影響。

聯合國世界旅遊組織(UNWTO)指出，去年國際旅客較2019年減少10億人次，整體跌幅74%。其中亞洲與太平洋地區跌幅最大，約達84%；非洲與中東地區減少75%；歐洲跌70%；美洲則因美國及巴西等大國出入境管制限制較遲及少，跌幅69%已是各大洲最佳表現。上次衰退是2009年全球金融海嘯後，國際旅客僅跌4%左右。

由於前幾次全球旅遊業衰退，多半只受到經濟影響，因此經濟復甦就會同時振興，但今次涉及流行病，造成全球超過1億人感染及逾200萬人死亡，所帶來破壞似乎不是經濟轉好就可以修復。

多名專家指出，全球旅遊活動於2023年前無法恢復疫情前水準，而當旅遊業重啟時，戶外活動需求將上升，部分旅客會改為國內旅行而取代國際旅行。

格魯吉亞UNWTO秘書長Zurab Pololikashvili表示，為令安全的國際旅遊成為可能，已經做了很多，但很清楚是此次危機仍遠未到結束，檢測、追蹤及發放疫苗接種證書，這些防疫措施都需要統籌、協調及加速數碼化，這是旅遊業在條件允許下恢復的基礎。