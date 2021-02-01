美股「散鱷大戰」仲有咩潛在目標？富瑞話留意呢20隻股份…

投資銀行富瑞(Jefferies)指出，經常使用Robinhood進行交易的散戶投資者，一直在瞄準被大量做空的小型股，這些股票往往缺乏流動性，因此更容易出現更大的價格波動。以下是該行認為可能成為Reddit論壇上散戶交易大軍下一批共20隻可能被做空的小型股名單。

1. FibroGen(美股：FGEN)，醫療保健股。

2. Teradata(美股：TDC)，信息科技股。

3. Allogene Thera(美股：ALLO)，醫療保健股。

4. GATX Corp(美股：GATX)，工業股。

5. Nektar Thera(美股：NKTR)，醫療保健股。

6. Blackbaud(美股：BLKB)，信息科技股。

7. John Bean Tech(美股：JBT)，工業股。

8. Infinera(美股：INFN)，信息科技股。

9. Altair Engineering(美股：ALTR)，信息科技股。

10. Hostess Brands(美股：TWNK)，必需消費品股。

11. Unisys(美股：UIS)，信息科技股。

12. MEDNAX(美股：MD)，醫療保健股。

13. National Vision(美股：EYE)，非必需消費品股。

14. Waddell & Reed(美股：WDR)，金融股。

15. Sleep Number(美股：SNDR)，非必需消費品股。

16. TreeHouse Foods(美股：THS)，必需消費品股。

17. Pacira Biosciences(美股：PCRX)，醫療保健股。

18. DMC Global(美股：BOOM)，能源股。

19. Cardtronics(美股：CATM)，信息科技股。

20. Ormat Tech(美股：ORA)，公用事業股。