【高盛推介】騰訊重上700元 輪證有咩揀？
2021年02月01日 10:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)上周五升不足0.1%。今早則重上700元之上，早上高開約2.4%後升幅擴大，最高見715元。現報705元，升約3.4%，跑贏大市。有券商就內地手遊公司尋求將第三方Android應用程式商店提成比率由約50%降至約30%，預料手遊公司會受合理的利潤分成所激勵，爭取可持續長期增長。該行給予騰訊「買入」投資評級，目標價上調至850元。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金追捧認購證，5個交易日共錄得約1.75億元資金流入，為上周最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證及熊證於上周五皆獲資金轉向，分別錄得約1,630萬及200萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見上周北水繼續追捧騰訊，5個交易日共錄得約309.7億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面可留意屬市場上2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(14835)，行使價800.5元，2021年04月23日到期，實際槓桿7.7倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意行使價800元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊購(11205)，行使價777.5元，2021年04月26日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、行使價800元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市騰訊購(67177)，收回價697.18元，行使價694.68元，換股比率500，槓桿比率37.1倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。並可留意屬近牛的活躍條款騰訊牛(60860)，與現價有約28.8元收回距離，收回價676.18元，行使價673.68元，換股比率500，槓桿比率18.2倍，活躍條款近牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的高槓桿騰訊沽(22885)，行使價595.38元，2021年05月25日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、高槓桿。中期選擇可留意年期約5個月的高槓桿騰訊沽(21564)，行使價565.38元，2021年06月24日到期，實際槓桿7.0倍，中期、高槓桿。熊證方面的近熊選擇可留意屬活躍條款的騰訊熊(58806)，與現價有約35元收回距離，收回價740元，行使價742.5元，換股比率500，槓桿比率19.2倍，活躍條款近熊。遠熊選擇可留意新上市的騰訊熊(67417)，與現價有約55元收回距離，收回價760元，行使價762.5元，換股比率500，槓桿比率11.7倍，新上市遠熊。
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