金管局料未來家庭負債佔GDP或微升　還款情況仍穩定

香港金融管理局總裁余偉文稱，去年香港樓市表現反覆，第4季樓價輕微回落1%，全年表現整體持平，而成交方面保持平穩，當中第4季總成交上升1成。由於去年11至12月有較多新盤，且反應不俗，帶動一手市場成交量增加，而今年1月二手成交量亦見暢旺，未見樓市周期有特別大的轉變。

對於家庭負債佔本地生產總值上升，由2005年54.3%，升至去年的87%，余指，負債比率上升主因按揭宗數及金額增加，加上香港今年本地生產總值(GDP)下跌6%，影響家庭負債的計算方式。該局一直有留意此上升趨勢，預計未來仍有機會微升，惟認為在現時經濟下調，還款情況仍算穩定。

私人用途的貸款持續增加，由2005年低於10%，升至2020年約25%；新批出按揭貸款的成數及平均供款與入息比率則見下跌。金管局副總裁阮國恒表示，私人貸款上升與投資相關貸款增加有關，有投資者用金融資產做抵押業務去融資再投資，至於供款與入息比率及平均供款的比例曾經更低，近2年慢慢趨升，反映銀行需承擔的風險愈大，該局推出宏觀審慎措施，以保持銀行穩定性，認為措施合適。