全球貨櫃短缺　呢個行業成為大贏家...

英國Clarksons Platou Securities預測，全球運力第一的馬士基今年首季營業利潤可能超過60億美元，2021全年營業利潤將達100億美元。國內業界指出，以陽明運力約馬士基的15%計算，航運股陽明首季稅前百億新台幣的獲利恐怕被低估。

據Alphaliner最新統計，至今年1月5日為止，馬士基總運力有413.82萬箱，名列全球第1；陽明海運有61.74萬箱，名列全球第9，陽明的運力約為馬士基的14.92%，若單以運力計，馬士基能賺逾60億美元，陽明獲利有機會達到近9億美元，不過，馬士基營運規模超大，航線配置也不同，單位成本也會壓低許多。

海運同業估算，陽明高租價船隻去年已還完，台灣的貸款利息亦低，只是陽明可能貸款比例高，造船成本或比馬士基高，碼頭費用因與聯盟成員共用碼頭也都壓低，陽明單位成本不會比馬士基高太多，子公司光明海運估計今年不會帶來虧損；而馬士基已將油輪獨立出去，物流部分佔比很低，推算陽明獲利估計約是馬士基的75折至8折，約當6億美元以上。

Alphaliner數據又指出，長榮海運總運力為127.93萬箱，約為馬士基的30.91%，萬海航運是32.16萬箱，運力約為馬士基的7.77%，但萬海以亞洲區間航線為主，營運內容與馬士基差異很大。

馬士基2020年首季營業利潤為15億美元，已超過2019年全年的12億美元，該公司去年原先估2020全年營業利潤55億美元，後來調高到60至70億美元，最近一次又上調到80至85億美元。

Clarksons Platou Securities認為，馬士基貨櫃船運業務的強勁動力一直持續到2021年第一季度，且沒有任何迹象顯示其的好時機將在短期內改變。其分析師指出，馬士基在2020年第4季度的平均運費達到大箱(40呎櫃)2,100美元，但可能再上漲50%，達平均3,200美元。公司相信，因船舶運力仍十分緊張，即期運價可能會相對緩慢地恢復正常。

而運力排名全球第5的德國頭赫伯羅特(Hapag-Lloyd)亦預計未來6個月需求強勁。