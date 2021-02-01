中美關係會有幾差？留意拜登即將發話！

美國總統拜登將於今(1日)發表其上任後首次外交政策演講，主題是如何「恢復美國在世界上的地位」，其中最受矚目的是拜登將如何結合盟友共同對抗中國挑戰的政策。事實上，上任以來，拜登已經與包括歐洲與亞洲多位國家領導人通過電話，但就獨缺中國。故市場高度關注，到底今次拜登講話，會如何評價中美關係。

外媒報道，預計拜登首次以總統身份造訪國務院時發表外交政策講話。他曾在去年競選期間嚴厲批評前總統特朗普的外交政策，同時承諾如果贏得大選將予以大幅改變，其中包括加強與美國盟友關係，並與中國、俄羅斯等對手的戰略對抗。

白宮新聞發言人Jen Psaki日前表示，拜登將於今日前往美國國務院，並與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)舉行會晤，而先前白宮亦已透露，拜登在就任後，已經與加拿大、俄羅斯、英國、德國、法國等領導人通電話。其中，拜登和英國、德國、法國領導人的通話中，都提到了中國。

外電對此發表評論文章，指雖然觀察人士曾預測，拜登上台後中美關係會逐漸緩和，但從拜登上述一系列的動作可以看出，美國在亞洲的安全性原則上並沒有軟化迹象。更有評論指，拜登雖然表示要改變前總統特朗普的單邊主義、單打獨鬥的做法，將聯合美國盟友一起協調應對中國的腳步，但是在特朗普執政時期，美國與盟友關係退步，現在是否願意跟隨美國步伐對抗中國，相信必要經過討價還價的階段。

德國總理默克爾(Angela Merkel)上周參加世界經濟論壇會議時就表示，非常希望避免世界形成對立陣營。比如說一邊是美國、一邊是中國，致使他國要被迫要支持其中一邊，她覺得這對許多社會並不公平，這也不是她理解的事情應有的發展方向。