【產經直播】沈大師預測港股2月走勢
2021年02月01日 11:19
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港股上周累跌1,164點，從上月高位30,191點計，跌1,907點或6.3%，但1月全月仍累升逾千點。2月港股走勢還看凍資1.28萬億元的快手(01024)，所釋放的資金會否回流股市？
本周焦點除了快手，還有即將公布業績的阿里巴巴(09988)，其股價自從螞蟻上市撻Q、以及受反壟斷法監管下，股價一直欠動力，業績有望為阿里巴巴沖喜？投資者趁中芯(00981)和平安好醫生(01833)績前又如何部署？
最新有研究指，小米(01810)穩佔印度智能手機市場一哥地位，而以上年第4季計，則受惠於美國封殺華為，與Oppo和Vivo瓜分華為市場佔有率，小米佔有率全球排第3，佔12%。此外，小米就美國列其為黑名單作出起訴。眾多消息下，小米股價有望暫時靠穩？
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