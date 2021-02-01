永旺料去年虧損大幅減至3000萬元

董事會認為，集團虧損減少約1.59億元，主因如下：

1)集團年內錄得創紀錄的收益。集團超級市場業務之銷售表現較去年有較大增長，主要由於及時對應顧客的消費習慣轉變。隨着顧客留在家中的比率上升，對食品及日常生活用品的需求增加。為對應顧客習慣的改變，集團推出了更多種類的商品來滿足客戶的需求；

2)年內，集團在店舖網絡中增設小型專門店「Living PLAZA by AEON」及品味生活專

門店「Mono Mono」。這兩項業務的銷售表現理想，進一步加強不同業務的成長及其盈利能力；

3)集團加快引入AEON自家品牌，包括家居生活品牌專門店「HÓ ME CÓ ORDY」、休閒內衣及家居服品牌專門店「iC innercasual」及更多「TOPVALU」食品和非食品商品，增加自家品牌產品的銷售佔比，以及提高整體毛利；

4)集團獲得香港政府及中國內地市政府的政府補助。

但是，發生於去年11月的事故--公司控股65%的廣東永旺天河城商業有限公司在東莞市經營的一家綜合百貨店的後倉發生火災，對當年集團大陸業務業績產生影響。