美國多得特朗普唔少？分析指打壓反令中國突破發展障礙…

美國前任總統特朗普在不少人眼中是反中前鋒，但外媒引述華裔作家Nina Xiang投書日媒指出，對美國科技依賴原本是中國內地的最大弱點，可但特朗普推動中美科技脫鈎、制裁中企，卻讓局勢改變，促使中國內地被迫尋求科技自主，突破發展障礙。

美國早在1996年《瓦聖納協定》(Wassenaar Arrangement)就透過多邊出口管制，確保中國技術進步落後於安全距離。該協定由40國簽署，管制範圍是正規武器、軍民兩用產品與相關技術，雖然只在口頭上將伊朗、伊拉克、北韓、利比亞列入限制對象，但實務上中國、以色列也受嚴格管制，特別在中國崛起後更成為事實上最主要針對目標。

該評論指出，《瓦聖納協定》造成的結果是儘管中國科技業規模與增長速度令人印象深刻，但仍嚴重依賴外國技術。去年華為被切斷先進製程半導體供應鏈導致核心手機業務接近崩盤，只是此弱點在單家企業反映出的案例，但整個科技業同樣脆弱，如果外國技術突然無法使用，可能會崩潰。特朗普極端而不穩定的政策使得中國政府、企業不得不開始考慮這種可能性。

雖然科技戰在過去兩年才趨於白熱化，但該評論認為雙方競爭已經存在久已，數十年來美國始終致力於使中國落後最先進半導體製程能力至少兩代，這種技術抑制出於對抗性思維。有學者更指出，出口管制從歷史上來看一直是經濟戰主要手段，不是最近才出現，美國這種作法需要樹立明確的假想敵。

曝光機是半導體方面的好例子。該評論指出，2015年上海微電子裝備集團正試圖生產90納米製程曝光機，但《瓦聖納協定》突然鬆綁納米數高於45納米製程的曝光機出口，導致中國半導體製造商搶購外來的曝光機，而讓國產曝光機難以量產。據內地官方數據，外企在曝光機設備100%佔據市場，其中荷蘭大廠ASML占68%，另32%來自佳能與Nikkon等日商。

汽車業也是如此，雖然中國1978年就開放外資以合資方式進入該產業，但直至2018年才開始要逐步取消外資不得超過50%限制，這使中國汽車業經過40年還是無法掌握發動機生產，更嚴重的車用半導體領域中國甚至有高達98%依賴進口。

疫情雖然使美國也更加依賴中國，但美國依賴中國製造能力只是為節省成本，和中國依賴先進技術的本質不同，不過特朗普所引發的部分脫鈎可能對美國並非好事。該評論認為，新任美國總統拜登應該理解，試圖保持中國對外來技術的依賴符合美國利益，而特朗普的措施實際上加速了中國努力實現自給自足，減輕對中國企業的短期壓力將延長中國對美國技術的依賴，也能避免嚴重的全球生產混亂，與粗暴和快速脫鈎相比，可能是個更好選擇。