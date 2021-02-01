疫情幫一把！分析料中國經濟規模最快2026年超越美國

特朗普向中國開打經貿戰未果，反而一場新冠肺炎重創美國經濟，中國因控制疫情得宜，經濟先行復甦。中國將取代美國成全球最大經濟體之說又再興起，而且有分析員認為，實現的時間可能較預期更早。

外媒引用最新數據報道，2020年新冠肺炎大流行期間，美國的本地生產總值(GDP)收縮了2.3%，至只有20.93萬億美元(約163.2億港元)。相比中國GDP去年增長2.3%，至101.6萬億元人民幣(約121.9億港元或14.7萬億美元)，中國經濟僅比美國落後6.23萬億美元，差距較2019年的7.1萬億美元進一步收窄。

野村證券分析員蘇巴拉曼(Rob Subbaraman)表示，美、中的GDP的增長差異，與該行觀點一致，即疫情對美國經濟的打擊大過對中國的打擊。以合理的增長預測推算，中國經濟規模將在2028年超越美國。蘇巴拉曼指出，如果人民幣兌美元匯價進一步升值至6算水平，中國GDP可能會較預期提前2年，約在2026年超過美國。

摩根大通資產管理首席亞洲市場策略師Tai Hui指出，最新的GDP數據顯示，由於中國有能力遏制疫情，預計中國的GDP要趕上美國，只需要8至10年時間。不過Tai補充，GDP只是一個方便的比較，還是應考慮經濟結構、收入、發展和競爭優勢的差異。

報道指出，對於關注長期增長可持續性的經濟學家來說，去年中國的經濟復甦，大部分來自製造業等傳統行業，而不是國內消費的增長。隨着海外對口罩和其他醫療防護裝備的需求猛增，在2020年，按美元計算，中國的出口增長3.6%，同期進口下降1.1%。

China Renaissance宏觀與戰略研究負責人Bruce Pang認同，疫情將使中國較原先預期提前3至5年取代美國，成全球最大經濟體。不過他同時為事件降溫，認為中國GDP超越美國「不算甚麼」，「真正的里程碑」是中國人均GDP超過美國的時候。他提醒，當中國的人均GDP去年增至約11,000美元時，美國的人均GDP達到63,200美元，仍有相當大的距離要追趕。