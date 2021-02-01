未癲完？南韓散戶對沽空機構宣戰　誓要爭取永久禁止沽空

內地報道，一群頗具影響力的南韓散戶投資者發起了一場名為「K-streetbets」的運動，倣效美國Reddit網站現已聞名全球的「WallStreetBets」論壇上的散戶投資者，並誓言要爭取將南韓股市的沽空禁令永久化。

上周六(1月30日)，「南韓股東聯盟」(Korea Shareholder Alliance)發起了一場「巴士運動」(Bus campaign)，正式宣布「向空軍開戰」。這輛「巴士」貼着一些漫畫，上面畫着人們高舉「我討厭沽空」、「應該廢除沽空」等標語，並呼籲「解散」計劃解除沽空禁令的南韓證券監管機構金融服務委員會(Financial Services Commission)。自此，這輛「巴士」將每天在南韓首都首爾周圍行駛一小時，直到3月份的某個時候，「巴士」經過的路線上有南韓總統府青瓦台、南韓金融委員會大樓和位於首爾金融區的國會大廈。

報道指，這是逾3萬南韓投資者敦促永久實施沽空禁令的最新舉措。去年3月，在新冠疫情蔓延之際，南韓為控制本國市場而宣布實施沽空禁令，加入了法國和意大利等國家禁止沽空的行列。

本月較早時，印尼宣布取消沽空禁令後，南韓成為全球主要市場中唯一仍在實施此類禁令的國家。隨着主導南韓股市的散戶投資者愈來愈多地游說反對沽空，南韓正計劃將沽空禁令延長至3月15日原定的到期日之後。

超過20萬南韓個人交易者在總統府網站上籤署了一份匿名請願書，要求南韓股東聯盟首席執行官Jung Eui-jung表示，沽空者是「南韓的邪惡軸心」，南韓的沽空規則更有利於專業人士，而不是像他們這樣的小交易者。

就像遊戲驛站(GameStop)和AMC等虧損企業的股票吸引了美國散戶交易者的瘋狂押注，在南韓，曾經被高度沽空的生物科技股現在成為南韓業餘投資者青睞的目標。

「南韓股東聯盟」在其網站上表示，希望保護Celltrion和HLB這兩家南韓公司，前者是一家市值450億美元的生物仿製藥製造商，後者的抗癌藥物產品線導致其股價在2019年飆升了770%。