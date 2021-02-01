證監會：上市盈利要求多年未變　引伸許多問題

市場認為本港應全面檢討市場，尤其要改革創業板。雷承認，本港需要照顧不同企業的融資需求，相信聯交所收集市場意見後，會一併考量，該會亦和對方保持密切聯繫。

證監會行政總裁歐達禮指出，留意到市場上有不當行為，推動中小企上市，包括回佣予投資者、邀請內幕人士入股，認為現象不健康，有必要處理。

雷提到，自從證監會實施前置式監管後，在處理新股申請時，認為潛在上市公司有問題，會非常主動接觸公司，若未能得到合理或滿意回覆，會叫停上市，強調監管程序十分清晰嚴謹，並會繼續相關做法。

對於有建議增加印花稅，雷指出，未清楚港府最終決定，同時承認加稅會增加投資者成本，但認為大市成交受多方面影響，包括市場價格、穩定性、公平性、安全性等，而增加印花稅的影響須整體審視。

另外，證監會目前有約31.5億元儲備預留作購置寫字樓。雷表示，自置辦公室最重要是物色到合適物業，未有購買時間表，若儲備不足應付，會考慮借貸應對。

證監會因應經濟環境，決定再度豁免券商牌照費一年。立法會金融服務界議員張華峰表示歡迎，尤其面對零佣金的市場競爭極大，樂見證監會與業界共渡時艱。