證監會：上市盈利要求多年未變 引伸許多問題
2021年02月01日 14:18
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歐達禮(左)及雷添良
香港交易所(00388)調高主板上市盈利要求的諮詢期將於今日(1日)結束，惹來部分業界強烈反對，新民黨議員葉劉淑儀更形容此舉是「趕絕」中小企。香港證監會主席雷添良表示，過去香港曾上調主板上市公司市值要求，惟盈利要求多年未有調整，導致市值較小的企業，其市盈率比市場上其他公司更高，亦引伸出許多問題，監管工作亦增加。
市場認為本港應全面檢討市場，尤其要改革創業板。雷承認，本港需要照顧不同企業的融資需求，相信聯交所收集市場意見後，會一併考量，該會亦和對方保持密切聯繫。
證監會行政總裁歐達禮指出，留意到市場上有不當行為，推動中小企上市，包括回佣予投資者、邀請內幕人士入股，認為現象不健康，有必要處理。
雷提到，自從證監會實施前置式監管後，在處理新股申請時，認為潛在上市公司有問題，會非常主動接觸公司，若未能得到合理或滿意回覆，會叫停上市，強調監管程序十分清晰嚴謹，並會繼續相關做法。
對於有建議增加印花稅，雷指出，未清楚港府最終決定，同時承認加稅會增加投資者成本，但認為大市成交受多方面影響，包括市場價格、穩定性、公平性、安全性等，而增加印花稅的影響須整體審視。
另外，證監會目前有約31.5億元儲備預留作購置寫字樓。雷表示，自置辦公室最重要是物色到合適物業，未有購買時間表，若儲備不足應付，會考慮借貸應對。
證監會因應經濟環境，決定再度豁免券商牌照費一年。立法會金融服務界議員張華峰表示歡迎，尤其面對零佣金的市場競爭極大，樂見證監會與業界共渡時艱。