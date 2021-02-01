證監會：已就美國禁投令與金融機構緊密溝通
2021年02月01日 15:06
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追蹤恒生指數成分股表現的盈富基金(02800)早前一度應美國制裁，而停買涉及的中資股。香港證監會行政總裁歐達禮表示，該會有與盈富基金管理人道富環球保持溝通，確保基金採取一致、最少影響投資者的措施。
他提到，盈富基金的美國投資者只佔少數，不會對盈富基金運作及投資者帶來破壞性影響，認為盈富基金重新投資決定正確，而「轉軚」所引伸的追蹤誤差只屬輕微。
歐達禮又指，證監會早在美國禁令推出後，與包括在港的美資銀行在內的不同金融機構保持緊密溝通，研究如何執行禁令，惟市場對禁令的理解不一，部分制裁行動亦已推遲，認為整體對香港市場的影響可控及輕微。證監會亦為金融機構提供指引，希望盡量將市場對禁令涵蓋的範圍收窄，減低負面影響。
對於滙豐控股(00005)去年停止派發股息，有議員認為滙控應遷冊回港，受香港監管。歐達禮指，理解該公司決定令不少香港的股東失望，但這是受到英國監管機構影響，目前正注視該公司與英國當局就恢復派息的溝通。他指，較關注香港的監管角色，至於滙控遷冊回港與否，則是公司自身的決定。
螞蟻集團去年上市「撻Q」，證監會主席雷添良指，取消上市是該公司的商業決定，作為監管者主要關注退款流程，而整體未見問題。
證監會向立法會提交新年度預算，預料2020至2021年度盈餘約1.5億元，較去年預算錄得赤字6.5億元大幅改善。雷解釋，受惠港股成交較去年預算時理想，預計2021/22年度寬免牌費安排、港股日均成交1,230億元，預算赤字為1.84億元。假設日均成交增至1,370億元，可望取得收支平衡。
雷又指，計劃新年度內凍薪，除了聘請4名畢業實習生外，不會增加人手。