證監會：已就美國禁投令與金融機構緊密溝通

他提到，盈富基金的美國投資者只佔少數，不會對盈富基金運作及投資者帶來破壞性影響，認為盈富基金重新投資決定正確，而「轉軚」所引伸的追蹤誤差只屬輕微。

歐達禮又指，證監會早在美國禁令推出後，與包括在港的美資銀行在內的不同金融機構保持緊密溝通，研究如何執行禁令，惟市場對禁令的理解不一，部分制裁行動亦已推遲，認為整體對香港市場的影響可控及輕微。證監會亦為金融機構提供指引，希望盡量將市場對禁令涵蓋的範圍收窄，減低負面影響。

螞蟻集團去年上市「撻Q」，證監會主席雷添良指，取消上市是該公司的商業決定，作為監管者主要關注退款流程，而整體未見問題。

證監會向立法會提交新年度預算，預料2020至2021年度盈餘約1.5億元，較去年預算錄得赤字6.5億元大幅改善。雷解釋，受惠港股成交較去年預算時理想，預計2021/22年度寬免牌費安排、港股日均成交1,230億元，預算赤字為1.84億元。假設日均成交增至1,370億元，可望取得收支平衡。

雷又指，計劃新年度內凍薪，除了聘請4名畢業實習生外，不會增加人手。