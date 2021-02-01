道期升逾180點 銀價曾飆一成
2021年02月01日 16:14
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美匯指數報90.56；港匯反覆處7.7529；離岸人民幣(CNH)見6.4623；美元兌日圓報104.73；歐元企1.2126；英鎊升上1.3737。現貨金價高見1,867美元，現貨銀曾升一成，見29.83美元。布油升1%至55.59美元，紐油處52.64美元。道指期貨升逾180點。
●市後關注點
-16:55 德國1月製造業採購經理指數(PMI)
-17:00 歐元區1月製造業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國1月製造業採購經理指數(PMI)
-18:00 歐元區12月失業率
-23:00 美國12月建築開支；美國1月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●港股經過「四連跌」後反彈，恒生指數收報28,892點，升609點或2.15%。國企指數收報11,454點，升245點或2.19%；科技指數收報9,765點，升407點或4.36%，主板成交2,012億港元。升市再由大型科網股領軍，騰訊升4.47%，收報712元；美團飆9.89%，收報391元。阿里巴巴倒升1.78%報251元；京東集團升2%報353元；小米集團升2.05%報29.8元。https://bit.ly/3thiyyv
●2月首日A股報捷，滬綜指升22點或0.64%，重上3,500點。https://bit.ly/39A7hSc
-中金料A股市場可能進入暫時平淡期。
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●去年中國黃金消費量跌18%，不過呢樣錄得升幅...
●澳門1月賭收瀉63.7%，連跌16個月。
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●金管局余偉文料今年環球經濟增長5.5%，籲留意金融風險。
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-金管局料未來家庭負債佔GDP或微升，還款情況仍穩定。
●證監會指下年度凍薪，不會增聘人手。