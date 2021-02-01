道期升逾180點 銀價曾飆一成

美匯指數報90.56；港匯反覆處7.7529；離岸人民幣(CNH)見6.4623；美元兌日圓報104.73；歐元企1.2126；英鎊升上1.3737。現貨金價高見1,867美元，現貨銀曾升一成，見29.83美元。布油升1%至55.59美元，紐油處52.64美元。道指期貨升逾180點。

●市後關注點

-16:55 德國1月製造業採購經理指數(PMI)

-17:00 歐元區1月製造業採購經理指數(PMI)

-17:30 英國1月製造業採購經理指數(PMI)

-18:00 歐元區12月失業率

-23:00 美國12月建築開支；美國1月ISM製造業採購經理指數(PMI)

-中金料A股市場可能進入暫時平淡期。

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●金管局余偉文料今年環球經濟增長5.5%，籲留意金融風險。

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-金管局料未來家庭負債佔GDP或微升，還款情況仍穩定。

●證監會指下年度凍薪，不會增聘人手。