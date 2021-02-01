【產經直播】港股彈力有幾強？
2021年02月01日 16:28
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踏入2月份首個交易日，港股相當「醒晨」，一度大升699點，高見28,982點，收仍升28,892點，報609點；雖然內地1月製造業PMI數據遜預期，但無阻港股升勢，反映市底強？抑或技術性反彈？農曆新年長假前，股民應該點部署？
科網股仍然是焦點所在，恒生科技指數升4%，當中騰訊控股(00700)及美團(03690)獲大行加持，調升兩股份目標價，刺激股價分別大升4%及9%；另外，小米(01810)亦就美國國防部及財政部將其列入黑名單提出起訴，股價一度重上30元，收市升2%；科網龍頭ATMXJ當中，邊隻值博空間較大？
另外，醫藥股亦都搶鏡，康布諾生物(06185)稱新冠疫苗三期臨床達到標準，股價創新高，收市飆17%。綠葉製藥(02186)獲高瓴資本溢價一成入股，股價大升逾5成。上周發盈喜的藥明生物(02269)及藥明康德(02359)分別升6%及3%。藥股好消息一浪接一浪，是否逐步收復失地？股份前景？
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