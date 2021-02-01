【產經直播】港股彈力有幾強？

踏入2月份首個交易日，港股相當「醒晨」，一度大升699點，高見28,982點，收仍升28,892點，報609點；雖然內地1月製造業PMI數據遜預期，但無阻港股升勢，反映市底強？抑或技術性反彈？農曆新年長假前，股民應該點部署？

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