陳政深：汽車股板塊　邊隻係首選？

港股走弱，環球主要市場都步入整固期。畢竟先前累積的升勢太多，有低位累積貨底的投資者亦都趁機獲利，令跌勢加劇。在美國市場，俗稱「恐慌指數」的VIX升至37以上，是去年11月以來的水平。然而，參考過去一年的VIX與指數走勢，每當VIX突然抽高，股指隨後亦啟動一輪升勢。以去年6月中為例，VIX升至44的高位，恒指在六月底至七月上旬升了二千多點；而在十一月，VIX升至40，恒指亦隨之升了二千多點。VIX抽升，往往意味大市離底不遠，恒指可在28,000點喘穩。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(筆者為證監會註冊持牌人士，關連人士持有比亞迪權益)