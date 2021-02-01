陳政深：汽車股板塊 邊隻係首選？
2021年02月01日 16:29
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港股走弱，環球主要市場都步入整固期。畢竟先前累積的升勢太多，有低位累積貨底的投資者亦都趁機獲利，令跌勢加劇。在美國市場，俗稱「恐慌指數」的VIX升至37以上，是去年11月以來的水平。然而，參考過去一年的VIX與指數走勢，每當VIX突然抽高，股指隨後亦啟動一輪升勢。以去年6月中為例，VIX升至44的高位，恒指在六月底至七月上旬升了二千多點；而在十一月，VIX升至40，恒指亦隨之升了二千多點。VIX抽升，往往意味大市離底不遠，恒指可在28,000點喘穩。
上周汽車股大幅回調，吉利(00175)、長汽(02333)、東風(00489)及廣汽(02238)都分別跌穿支持位。對短線的投資者而言，目前應暫避其鋒，嚴守紀律，一旦股價已屆止蝕，便應果斷減持，以控制風險。
然而，從長遠角度先，筆者對中國新能源汽車的前景並不悲觀，因為即使假設由目前到2025年中國汽車產銷量保持不變，根據國策方向，未來四年電動車市場仍將是目前的四倍。當中比亞迪(01211)及吉利(00175)仍值得看高一線。前者不用多說，吉利是少數在汽車生產布局比較全面，而且具前瞻性的車企。母公司吉利集團早年已分別併購富豪及入股戴姆拿，目的明顯是劍指新能源汽車技術。在此之前，吉利集團已收購了澳洲自動變速器公司DSI，最近亦都表明將於百度展開全面戰略合作，以及入股計劃在美國上市的法拉第未來，以及與富智康(02038)成立合資公司，為全球汽車及出行企業，提供代工生產及定制顧問服務。
電動車產業並非只是生產一輛以電驅動的車，其所涉及的，是國策所提及的「新四化」，即電動化、網聯化、智能化、共享化；當中的技術核心，是所謂的「三電」，即電池、電機、電控。吉利集團近年的布局，正正是為了鞏固整個產業布局，以完善整個垂直電動車產業鏈。吉利汽車(00175)是吉利集團在香港的資本市場代表，未來幾乎肯定受惠，比起其他香港上市車企，吉利較少「石墨稀」，又或是「氫燃電池」的炒作，從長遠角度看(一至三年)，資本市場定會反映其發展。對長線投資者來說，吉利股價走弱，反而會是一個收集的好機會。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(筆者為證監會註冊持牌人士，關連人士持有比亞迪權益)