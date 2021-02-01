華爾街「散鱷大戰」怎落幕？專家：看誰先投降

被市場人士視為「佔領華爾街2.0」的散戶合縱成功擊潰沽空大戶的GameStop事件，已擴散至股市以外的更大型目標，帶動白銀及金價上漲，意味華爾街又要準備迎戰另一周的金融市場「暴動」。這波衝擊會如何收科？取決於兩件事：對沖基金、散戶及中間人誰先投降，以及監管機關和政治人物如何回應。

就此，著名金融服務機構英傑華集團(Aviva)旗下的Aviva Investors多重資產主管Sunil Krishnan說：「我們見證散戶的能力，他們不只是形塑了個股的財富，也改變了諸如羅素2000指數(反映美國細價股)般的大型市場領域命運。」

事實上，這波市場行動讓人聚焦思考散戶對金融市場的影響，以及大型機構盤據股市的霸主地位。倫敦資產管理機構Janus Henderso多重資產團隊領袖Paul O'Connor說：「近幾個月的驚奇凸顯散戶參與的規模擴大，從過去幾個月的數據便可看出端倪，這群散戶並非上周才覺醒的烏合之眾。」

若是以往，市場會覺得散戶最終必然輸得焦頭爛額。然而，類似於2010年代初期「阿拉伯之春」的情況再次引發全球關注，Reddit等社群媒體讓志同道合的散戶力量更加強大。曾在美國前總統特朗普任內當了11天白宮聯絡室主任的金融界人士Anthony Scaramucci認為，正見證金融界的法國大革命。

Reddit共同創辦人Alexis Ohanian認為，這個時刻意義重大，不認為可重回之前的世界。