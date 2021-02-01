澳洲珀斯防疫封城　皇冠旗下業務暫停營業

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，最新公司公布，由於西澳省最大城市珀斯防疫需要，城區封城5日，公司於該城市的博彩、餐飲、宴會、會展業務於1月31日至2月5日暫停營業，但會維持外賣服務，以及有限度的酒店服務。

公司表示，會與西澳省當局保持密切聯繫，以跟隨省政府的新冠肺炎防疫措施。

事實上，該公司於去年11月時已公布澳洲悉尼的賭場項目因監管問題而未能如期於去年12月開幕，消息引發連鎖效應。公司首先被國際評級機構穆迪下調信貸評級；其後公司發公告，指知悉評級被下調，且會因而使其歐元融資票據每年債務成本上升約100萬美元(約780萬港元)。

而且公司的墨爾本賭牌於2023年到期後是否可獲續牌亦惹起市場關注，事關當局去年12月宣布提早審核公司是否適合持有該賭牌，有關審核原預期2023年才會進行，換言之現忽然提前了兩年。

皇冠屢被監管當局調查，緣於公司在2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；去年公司又被澳洲媒體指有犯罪集團在皇冠的多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介或涉嫌販毒。