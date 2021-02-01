中原按揭：1月現樓按揭8733宗　按月減0.6%

中原按揭研究部及土地註冊處數據顯示，今年1月現樓按揭錄8,733宗登記，按月微減0.6%；樓花按揭登記則錄449宗登記，按月減少17.8%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年樓市小陽春已出現，受樓市交投增加帶動，預計今年首季按揭登記數字將有所回升。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，二手交投因議價幅度擴大，加上「新按保」的帶動下，使現樓按揭宗數按月持平。近日多個大型新盤熱賣，一手交投理想，惟多數買家選用「建築期方式」付款，使樓花按揭宗數滯後。

他指，今年疫情轉趨明朗化，樓市的購買力得以釋放，料今年樓花及現樓按揭宗數或先平穩後回升，全年樓花及現樓宗數可望按年升約一成。

另外，4大銀行現樓按揭市佔率減少4.4個百分點，至佔80.7%。王美鳳指，主要受銀行樓按取態轉積極，新批按息回落，加上按揭優惠增加，中小銀行亦跟隨大型銀行步伐而帶動。

1月現樓按揭市佔率首4位排名與上月相同，依次為中銀香港、滙豐銀行、恒生銀行及渣打銀行。至於首5位樓花按揭市場佔有率則依次為中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行及建設銀行。

曹氏表示，近月部分中小型銀行為搶佔更多市佔率而積極爭取生意，在按揭優惠上有輕微調升，因此中小型銀行市佔率按月有所回升。