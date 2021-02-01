東亞又賣產！友邦和中策洽購壽險業務

據悉，這兩家公司已經提交了對該資產的有約束力報價，從而進入最後談判階段。知情人士之前曾表示，東亞銀行通過這宗出售交易有望套現約5億至6億美元。維權投資者Paul Singer的Elliott Management Corp.是東亞銀行的股東之一。

知情人士說，有關出售結果最早可能在本月公布，惟不排除有其他競購者可能出現，談判仍可能會延遲甚至破裂。友邦保險和東亞銀行各自的代表不予評論，中策集團的代表沒有立即回尋求評論的請求。

東亞銀行在去年9月啟動出售其人壽保險部門的程序，借以提高盈利能力並提振股價。作為交易的一部分，東亞銀行還尋求簽訂一項長期獨家分銷協議，以便通過該行平台分銷保險產品獲得持續收入來源。高盛集團在幫助東亞銀行進行戰略評估和這宗交易。

據東亞銀行的最新財務報告，該行的全資壽險業務部門--東亞人壽保險有限公司，截至6月末擁有約254億港元(33億美元)資產。儘管新保費收入下降，但是東亞銀行去年上半年從東亞人壽產品銷售中獲得的佣金收入仍增長約49%。東亞銀行定於2月24日報告2020年全年業績。

東亞銀行的股價過去一年上漲約2.5%，市值約65億美元。該股周一上漲2.1%。