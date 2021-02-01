調查：大部分中小企感銀行貸款申請放寬

本港經濟受挫，銀行普遍收緊貸款審批，惟香港金融管理局2020年第4季「中小企貸款狀況調查」結果顯示，65%中小企認為，期內銀行貸款批核的取態(即難易程度)與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，按季上升6個百分點；35%認為銀行的有關取態「較困難」，按季下跌6個百分點。

調查按季進行，每次涵蓋約2,500間不同行業的中小企。結果顯示，已獲批貸款的受訪者中，95%表示銀行期內就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，高於前一季的82%。5%受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，低於前一季的18%。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。4%受訪者表示曾於去年第4季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔93%，前一季的結果則為95%，表示申請不成功的受訪者佔7%，前一季的結果則為5%。

金管局表示，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，可受媒體新聞報道﹑生意經營狀況及親友的意見等多項因素影響。而貸款收緊的含義亦包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。