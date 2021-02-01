香港航空旗下債務延付遭罰息 傳虛擬貨幣高層持近3成股權
2021年02月01日 18:02
東網電視更多新聞短片
香港航空繼早前被指違反保就業計劃承諾後，財困問似乎持續惡化，旗下用於發行永續債券的藍色天景早前公布，在今年1月11日已發信通知投資者，無法如期於上周二(1月26日)支付債息，同時宣布再度延遲支付原定於去年7月找數的半年期債息。
該批永續債券於2017年發行，根據資料，由於港航在去年屆滿3年時未贖回債券，加上公司未能按時支付利息，該批半年期債券利率需加息至12.125厘。根據最新公布，由於港航再度欠付債息，債券利息計算方式改為原定息率加美國國債孳息率及罰息5厘，相當於約15.76厘，等於每年僅支付債息已涉1.08億美元(約8.42億港元)。
另外，雖然港航無上市，但由於公司發行的債券上市交易，需要每半年度向債券投資者提供業績及年報等資料，有消息指出，港航至今向投資者交出的業績仍停留在2018年度。有傳媒引述查冊資料，該公司曾爆發股權爭議，原本由前管理層鍾國頌控制、持股港航27.03%股權的香港航空諮詢，最新由的虛擬貨幣平台公司歐科雲鏈(01499)主席任煜男持有，較海航集團直接持股27.02%更高。