香港航空旗下債務延付遭罰息　傳虛擬貨幣高層持近3成股權

香港航空繼早前被指違反保就業計劃承諾後，財困問似乎持續惡化，旗下用於發行永續債券的藍色天景早前公布，在今年1月11日已發信通知投資者，無法如期於上周二(1月26日)支付債息，同時宣布再度延遲支付原定於去年7月找數的半年期債息。

該批永續債券於2017年發行，根據資料，由於港航在去年屆滿3年時未贖回債券，加上公司未能按時支付利息，該批半年期債券利率需加息至12.125厘。根據最新公布，由於港航再度欠付債息，債券利息計算方式改為原定息率加美國國債孳息率及罰息5厘，相當於約15.76厘，等於每年僅支付債息已涉1.08億美元(約8.42億港元)。