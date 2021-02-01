新股火熱！傳快手場外暗盤價爆升1.17倍
2021年02月01日 19:57
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「雙料新股王」快手(01024)將於周五(5日)掛牌，獲准期貨、期權、窩輪齊登場。雖然散戶暗盤須於周四(4日)才開始，惟市傳機構投資者間的場外暗盤已爆升1.17倍，高見250港元，並已錄得5萬股成交。
香港交易所(00388)公布，將於快手首掛當日推出相關期權、期貨，並就衍生權證可同步上市通知發行商。另外，快手亦獲納入可進行沽空的指定證券名單。期貨及期權合約乘數為500股，期貨合約月份包括2、3、4、6及9月；期權合約月份包括2、3、4、5、6、9及12月。
與此同時，陸續有企業趁勢來港，3家醫藥企賽生藥業、諾輝健康及昭衍新藥(603127.SH)已通過聯交所上市聆訊，意味短期內可以展開招股程序。
隨着新股火熱，港交所高級顧問李小加表示，互聯互通未來應拓至「新股通」，有利中國投資者對沖海外投資和支出，惟中港兩地項目「通與不通」，最重要的權利在於內地。他解釋，由於任何金融自由及流動均或有可能影響內地的最終消耗主權擔保，故內地會非常小心，但當局亦知道不能長期不開放、不流通市場。而內地與香港互聯互通可取得大成功是因為電子通，但現貨沒有通，是一個淨結算方式。
他舉例指，若沙特阿拉伯國營油企沙特阿美在港上市時，同時設有人民幣櫃台，可將取得的人民幣再轉換成人民幣國債，有利人民幣變相出境。另邊廂，當油價上升而令消費支出增加，投資者則可從股價中賺錢，油價低時有利消費者、不利投資者，達成天然完全對沖。