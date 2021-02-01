新股火熱！傳快手場外暗盤價爆升1.17倍

隨着新股火熱，港交所高級顧問李小加表示，互聯互通未來應拓至「新股通」，有利中國投資者對沖海外投資和支出，惟中港兩地項目「通與不通」，最重要的權利在於內地。他解釋，由於任何金融自由及流動均或有可能影響內地的最終消耗主權擔保，故內地會非常小心，但當局亦知道不能長期不開放、不流通市場。而內地與香港互聯互通可取得大成功是因為電子通，但現貨沒有通，是一個淨結算方式。

他舉例指，若沙特阿拉伯國營油企沙特阿美在港上市時，同時設有人民幣櫃台，可將取得的人民幣再轉換成人民幣國債，有利人民幣變相出境。另邊廂，當油價上升而令消費支出增加，投資者則可從股價中賺錢，油價低時有利消費者、不利投資者，達成天然完全對沖。