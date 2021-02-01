「科技女股神」主理！Ark投資1月吸金勝過華爾街巨企

外國傳媒報道，看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司繼續受投資者熱捧，今年1月吸引的資金規模甚至高於被視為全球最強大戶貝萊德(BlackRock)、道富(State Street)等華爾街傳統巨企。

據金融服務公司晨星資料，由「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的Ark投資，旗下主動式管理指數股票型基金今年以來已吸引82億美元資金，高於貝萊德的iShares部門和道富的ETF。

Ark投資管理的資產1月增至467億美元；2020年公司管理的資產規模由34億美元激增至逾300億美元。該公司在2014年成立，投資策略是挑選「破壞性創新」的公司，因此旗下幾隻基金均聚焦創新、基因體學、金融科技、自動化科技和次世代網際網絡的新創公司。

Ark的旗艦基金「創新ETF」主要持股是電動車製造商特斯拉、串流平台Roku、生物科技公司Crispr Therapeutics。基金去年上漲150%，今年以來累升10.4%。

晨星全球ETF被動式策略研究主管Ben Johnson表示，Ark的ETF回報驚人，過去幾個月也吸引高額資金湧入。他們對複雜題材的解讀產生了效果。ETF Trends首席投資官David Nadig稱，Ark和他人不同，除了積極集中押注，更擅長向投資者闡述複雜題材。

Ark投資的操作模式並非被動追蹤指數，反而更像傳統避險基金，主動調整投資組合，尋找認為表現能勝過大市的公司。