市區入伙盤突擊加推全新價單　新春前啟動銷售

農曆新年雖然將至，發展商仍全速繼續推盤，除了全新項目收票反應保持理想，並可望本周落實開售之外，市區快將入伙的大型樓盤亦突擊推出近兩年來首張全新價單，料最快新春前啟動重推攻勢加入搶客戰。

●觀塘凱滙2期突推118伙價單 平均呎價2.26萬元

農曆新年前新盤市場罕有爆發混戰。信和置業（00083）旗下觀塘凱滙第2期，剛突擊推出近兩年來首張全新價單，提供118伙，包括116伙標準戶及2伙特色戶，間隔一房至三房不等，扣除15% 最高折扣優惠後，折實平均呎價22,638元，較項目2019年2月對上一張價單平均呎價高約4.7%，但仍較啟德新盤MONACO最新一批單位的折實平均呎價25,175元，具約一成折讓。

發展商指出，是次推出單位已輕微加價，部分單位加幅反映單位所處樓層較高，以及可享更佳景觀等因素。而整批單位折實售價由 770.61萬至1,994.18萬元，呎價介乎20,006至26,772元。市場估計，項目最快新春前啟動新一輪銷售。

●帝御‧嵐天6天速錄近3000票登記 料周末開售

上車新盤認購數字持續上升。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，屯門帝御‧嵐天自上周開始接受認購登記以來，短短6天已共錄得約2,947張入票，較首3張價單合共推出225伙超額認購逾12倍，當中地產代理入票佔24張。市場估計，該盤日內再度加推單位，並將落實首輪銷售安排，最快本周六正式開售。

●日出康城LP10周六推售179伙 平均呎價逾1.63萬元

農曆新年將至，發展商推盤步伐未見減慢。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，將軍澳日出康城LP10上周六進行次輪銷售，賣出175伙，兩輪銷售已累售沽351伙，套現約34億元。今早剛發出新銷售安排，本周六加推179伙進行第3輪銷售，該批單位折實平均呎價16,372元，折實呎價由13,921至17,251元，售價介乎766.9萬至2,107.8萬元。

他透露，項目已輕微提價，累積加幅約數個百分點，新一批單位將於本周四截止接受認購。農曆新年假期售樓處料暫停開放，之後部署新一輪銷售。另方面，項目全數單位引入歐洲名牌蒸爐或蒸焗爐，方便住戶煮食之用。

●沙田名日·九肚山新推10伙海景大單位標售

凡選購指定單位，可享「2021新年限定禮遇」2%折扣，優惠至2月28日止。因應農曆新年將至，凡參觀該盤客戶可獲贈賀年揮春及利是封，送完即止。

●何文田瀚名提供73伙 料2月開售

多個新盤籌備登場。嘉里建設（00683）今日為旗下何文田喇沙利道全新住宅項目，正式命名為瀚名。嘉里發展執行董事朱葉培表示，樓盤已取得滿意紙，屬現樓項目，有機會於2月內開售。物業共17層住宅樓層，提供73個單位，包括60個一房標準戶，實用面積介乎298至409方呎。同時亦提供12個三房戶，實用面積1,132方呎及1個實用面積1,990方呎的頂層特色單位。

●緹山洋房逾1.59億沽 呎價5.6萬元

豪宅新盤承接力轉強。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設（00683）旗下石硤尾緹山，剛售出洋房8，實用面積2,846方呎，花園及天台分別1,000與941方呎，成交價逾1.59億元，呎價56,044元。買家選用365天成交期入市，可享提早佔用優惠。

●上源連錄兩宗終止買賣個案

據一手銷售資訊網資料，屯門上源連錄兩宗交易告吹。其中第2B座1樓D單位，原本於2018年10月以583.5萬元售出，而1A座19樓B室，則於2020年2月以650.5萬元沽出，同樣已列明為終止買賣合約。