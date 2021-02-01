「散鱷大戰」憂慮消退！道指升90點　港夜期向下

上周「散鱷大戰」給市場帶來擔憂，標指全周收跌3.3%，創去年10月份以來的最大單月跌幅，美股周一高開，道指升幅收窄至91點，報30,073點；標指報3,737點，升23點；納指報13,203點，升132點。港股期指夜市報28,766點，跌38點，低水127點。

受散戶投資者的「挟淡倉」交易推動，白銀期貨價格走高，帶動白銀股票大漲，目前報每安士29.44美元，升9.4%。

美股白銀股集體走高，Avino Siliver飆100%，邁利達電子漲22%，Endeavour Silver升25%，First Majestic升27%，iShare白銀ETF升10%。

投機性交易衝擊大市，花旗分析師稱，市場的脆弱已經暴露無疑，雖然很難預見具體引發回調的因素和時間點，但依舊預測這些利空因素會破壞當前這一輪上漲，並在回調10%左右的位置提供潛在買入機會。

另外，美國總統拜登將會見共和黨參議員，討論折衷刺激方案。於此同時，99家標指公司，如Google母公司Alphabet、亞馬遜、阿里巴巴、Snap、埃克森美孚、輝瑞和Chipotle等公司將在本周發布業績。

【22:30】投資者對散戶與大鱷對撼，可能加劇市況波動的憂慮減退，美股周一(1日)早段出現顯著反彈，道指漲277點，報30,259點，標指漲40點，至3,754點，以科技股為主的納指漲188點，至13,258點。

因「挾淡倉」備受注目的視像遊戲零售商GameStop(GME)，股價於美股早段跌13%，至282美元，之後跌幅收窄。其他被沽空最多的股份續炒高，戲院營運商AMC股價漲24.8%，至16.56美元。

Merck Finck Privatbankiers首席策略員Robert Greil指出，市場將重新關注重大的發展：持續的疫苗接種有助經濟活動重啟，令前景改善，釋放積壓的需求推動經濟復甦。

摩根大通策發表報告，認為現時散戶與對沖基金對決的嚴重程度，不及過去廿年幾乎每年導致市場調整10%的事件。該行指出重大調整往往發生在增長前景轉差，以及有迹象顯示估值過高，但現時只有少數市場部分出現極端價格波動或過度的投資者槓桿。

該行策略員提到，雖然不會忽視金融市場「去中央化」和散戶影響力日增，能夠推動市場的影響，但這並非刺破由量化寬鬆造成泡沫的刺針。

著名對沖基金經理Leon Cooperman在訪問中稱，目前的市場炒風，部分由於聯儲局的零息政策及極寬鬆的財政政策。他個人認為當局的政策把需求推前出現，市場估值過高，回復正常的過程將不會是愉快，自言希望該想法錯誤，又指他一向傾向揸長倉，並非沽空大戶。

公司消息方面，外媒報道，美國兩大石油公司埃克森美孚及雪佛龍去年曾討論合併，一旦落實計劃，新公司市值或達3,500億美元，勢是其中一宗歷來金額最大的企業併購交易。埃克森股價早段升0.6%，至45.14美元，雪佛龍升0.4%至85.61美元。

電動車生產商Nikola Corp.獲券商Wedbush調高投資評級，由「沽出」調升至「中性」，目標價亦大幅上調67%，由15美元調升至25美元。該行分析員指出，Nikola最大憂慮是通用汽車(GM)收縮合作範圍、Badger電動貨車研發的不明朗，以及前主席離開後產生的執行風險，但認為這些負面因素逐漸消化。Nikola股價早段急升3.03%至23.79美元。