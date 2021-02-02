海航債券連環遭降級
2021年02月02日 00:15
東網電視更多新聞短片
海航集團負面消息纏身，繼上周五宣布遭債權人申請破產重整之後，被視為該集團上市旗艦的海航控股(600221.SH)更預告驚嚇巨虧業績，據外電報道，該集團旗下3家A股公司自爆有高達615億元人民幣遭股東及其他相關公司挪用。
有關資金挪用所涉及的上市公司，包括海航控股、海航基礎(600515.SH)及深圳上市的供銷大集(000564.SZ)，惟文件未透露涉挪用資金的股東身份。該報道又指，據海航集團債權人申請破產重整的文件顯示，3家A股公司及相關子公司不合規擔保共465億元人民幣。
事實上，自海航集團可能破產重整的消息曝光，集團旗下在內地發行的多隻債券，已連環遭狠削評級。其中，內地信用評級公司中誠信國際表示，由於海航控股的流動性較為緊張，並且受新冠肺炎疫情影響其經營狀況和流動性，決定將其主體以至「18海航Y1」、「18海航Y2」、「18海航Y3」、「18海航Y4」和「18海航Y5」五筆債項信用等級均降至「AA」，並列入信用評級觀察名單。
此外，海航控股亦公布，其在上海證券交易所掛牌的6隻債券交易方式，已由過往投資者參與度較高的競價，改為僅在上海固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行交易，由中國證券登記結算公司提供逐筆全額結算。
海航系股價周一(1日)逆市「插水」，A股海航控股、供銷大集、海航科技(600751.SH)俱因觸及每日10%跌幅上限而停板；渤海租賃(000415.SZ)亦勁跌9.36%；系內在港上市的新加坡物流公司CWT International(00521)也顯著下跌9.41%。
儘管如此，海航集團周一透過社交平台指，集團的航空主業各項生產經營平穩正常，旅客購買的產品、享有的會員、積分等各項權益不受影響。文章又引述波音民機集團等多間合作方的發言人指，期待與重整後的海航繼續加強合作。海航集團聯合工作組組長兼黨委書記顧剛則回應，會全力以赴推動重整成功。
惟現時不少內地企業的資金緊張情況皆似惡化，協鑫新能源(00451)公布，無法償還在1月30日到期的票據，構成違約事件。此情況繼而將觸發公司其他財務負債項下的交叉違約，對其日後業務、經營業績及財務狀況造成重大負面影響。據了解，上述違約票據為3年期債券，規模達5億美元(約39億港元)。
事實上，據外電報道，內地銀行間回購利率在上周大幅上升，資金面更形緊張，其中上周就總共有352.4億元人民幣債券取消了原定的發行計劃，按周大升逾50%，單周取消發行量創去年11月來高位。