事實上，自海航集團可能破產重整的消息曝光，集團旗下在內地發行的多隻債券，已連環遭狠削評級。其中，內地信用評級公司中誠信國際表示，由於海航控股的流動性較為緊張，並且受新冠肺炎疫情影響其經營狀況和流動性，決定將其主體以至「18海航Y1」、「18海航Y2」、「18海航Y3」、「18海航Y4」和「18海航Y5」五筆債項信用等級均降至「AA」，並列入信用評級觀察名單。

此外，海航控股亦公布，其在上海證券交易所掛牌的6隻債券交易方式，已由過往投資者參與度較高的競價，改為僅在上海固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行交易，由中國證券登記結算公司提供逐筆全額結算。

儘管如此，海航集團周一透過社交平台指，集團的航空主業各項生產經營平穩正常，旅客購買的產品、享有的會員、積分等各項權益不受影響。文章又引述波音民機集團等多間合作方的發言人指，期待與重整後的海航繼續加強合作。海航集團聯合工作組組長兼黨委書記顧剛則回應，會全力以赴推動重整成功。

事實上，據外電報道，內地銀行間回購利率在上周大幅上升，資金面更形緊張，其中上周就總共有352.4億元人民幣債券取消了原定的發行計劃，按周大升逾50%，單周取消發行量創去年11月來高位。