東方日報B1：全球搶銀　散戶嗌小心「有內鬼」！

由視像遊戲零售商GameStop(GME)挾淡倉事件所引發的「佔領華爾街2.0」浪潮不斷發酵，炒風有從股市蔓延至其他資產之勢！散戶大軍在網上討論區推波助瀾下，國際銀價周一自2013年以來首次升穿每安士30美元大關，白銀相關股份全線爆升，由澳洲至美國各地紛見搶購銀幣的投資異象。新加坡有交易平台透露，客戶正沽金買銀；市場估計銀價短期內癲見每安士40至50美元並非不可能。不過，有散戶質疑是對沖基金「內鬼」作為。

白銀素有「窮人黃金」之稱，價格去年8月跟隨金價衝上多年高位後反覆整固，上周才打破悶局，始於網上討論區Reddit的投資群組「押注華爾街」(WallStreetBets，WSB)貼文，鼓動進行「挾淡倉」行動，目標更是挾爆華爾街大行，刺激銀價上周漲5%後，周一升勢加速，紐約期銀最多漲12.7%，創11年最大升幅，至30.35美元，連升3日；現貨白銀亦曾漲11.65%至30.094美元。

事實上，在資金追捧下，貝萊德的全球最大白銀交易所買賣基金──iShares Silver Trust(SLV)上周五破紀錄吸資9.44億美元。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數字，截至1月26日止一周，白銀好倉合約數目升至3周高位。

散戶大軍過去一個周末亦瞄準實銀市場，令銀幣和銀條需求突告急增，美國鷹揚銀幣的溢價由正常2美元，過去3日彈升至接近5美元。多家美國銀幣商均表示，網站於亞洲周一開市前無法處理訂單。在北美洲有「貴金屬沃爾瑪」之稱的銀幣商Apmex透露，上周六新客戶數目相當於過去一周的水平。其行政總裁Ken Lewis形容暫停售銀是公司歷史上前所未見，正評估市況，相信未來一日甚至數周的銀價和需求難以估計，並會鎖定市場上任何白銀供應。

另一銀幣商SD Bullion行政總裁Tyler Wall表示，幾乎所有銀的庫存已清空；Zaner Group高級副總裁Peter Thomas指出，散戶繼續揸銀條，沒有趁高獲利，情況「可怕」。至於悉尼金庫Guardian Vaults業務發展經理John Feeney則形容搶銀情況「瘋狂」。

國際金價周一亦受惠銀價攀升，未受中國黃金協會公布去年內地黃金實際消費量減少18.13%至820.98噸的消息拖累。紐約期金於美國早段升0.92%至1,867.4美元；現貨金價亦漲0.9%至1,864.37美元。

其實，銀價過去一年累漲50%，主要受惠弱美元及憧憬疫情結束，帶動白銀的工業用需求。白銀最近亦獲華爾街大行唱好，高盛在上周報告中形容白銀是「貴金屬的首選」，目標價30美元。想不到一周內到價。

然而，有分析認為，白銀市場與GME本質上有頗大分別，質疑白銀被挾淡倉的空間較小，據CFTC資料顯示，基金經理自2019年中以來一直持有白銀淨好倉，本質上與GME不同。此外，白銀市場的規模遠較GME龐大，GME股價在1月中爆升前，市值僅約14億美元，之後才暴漲16倍；反觀，單是在倫敦的庫存已有約值480億美元的白銀。再者，部分WSB網民已質疑挾高銀價，並提到著名對沖基金經理格芬領軍的Citadel是SLV的最大持有者。

華僑銀行經濟師Howie Lee指出，上周事件顯示對散戶購買力提出質疑實屬不智，他們的力量亦已反映在白銀上，惟於該市場挾淡倉較GME困難，因白銀規模和流通量均遠遠較大。

Saxo資本市場策略員Kay Van-Petersen在一份報告中更提到，雖然白銀當今吸引極大的關注和興趣，惟一旦其他市場出現更大規模的去槓桿行動，黃金、白銀有可能雙雙陷入去年3月時的跌市困境。