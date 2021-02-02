中國需求推動玉米期貨價格創7年新高

據外媒報道，隨着中國上周的大宗採購加劇了全球供應壓力，玉米價格創7年新高；至於小麥價格穩定，交易員們權衡俄羅斯的出口限制措施。

美國農業部的數據顯示，作為第二大玉米消費和生產國的中國，上周訂購了近600萬噸美國玉米，為有史以來最多。不願具名的知情人士說，中國該輪採購還會增加200萬噸。

中國正搶購美國農作物來養活從致命豬病中恢復過來的生豬群，後者恢復速度比大多數貿易商預期的要快。全球最大農產品貿易商之一Archer-Daniels-Midland Co.的主管稍早前稱，中國將從所有國家進口2,500萬噸玉米。烏克蘭是中國的另一大玉米供應國。

英國諮詢公司CRM AgriCommodities的分析師Peter Collier說，中國購買愈多，市場就會愈高，而當其產量和庫存數據不一定反映其對玉米的無限需求時，考慮中國需求因素變得愈來愈困難。

巴西的大雨也推遲了大豆的收獲，進而耽誤了玉米種植。根據Somar Meteorologia，2月上半月中西部和東南部將有持續陣雨，而南部的情況可能會有所改善。

芝加哥3月玉米期貨一度上漲1.6%，至每蒲式耳5.5575美元，是主力合約2013年6月以來最高水平。玉米價格1月份累計上漲了13%；大豆也上漲，此前連續8個月上漲，是1995年以來最長月連漲。

另外，小麥價格穩定。兩位知情人士說，俄羅斯在考慮引入小麥浮動出口關稅，可能6月開始，按照每噸小麥售價減200美元後的價值課徵70%的稅。俄羅斯將從2月中旬開始對小麥出口徵收每噸25歐元(30.20美元)的關稅，到3月再加倍。

俄羅斯政府正在干預市場，以抑制國內食品通膨。巴黎諮詢公司Agritel說，在新種植季開徵關稅的可能性將削弱農民繼續儲存糧食的動力。CRM的Collier說，這也可能抑制春小麥的播種，增加了市場對長期供應的擔憂。