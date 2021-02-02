美股道指收市升229點　GameStop回落30%

投資者對散戶與大鱷對撼，可能加劇市況波動的憂慮減退，美股周一(1日)顯著反彈，道指收報30,211點，升229點或0.76%；標指收報3,773點，升59點或1.61%；納指收報13,403點，升332點或2.55%。

因「挾淡倉」備受注目的視像遊戲零售商GameStop(GME)，股價收報225美元，跌30.77%，IHS Markit數據顯示，該股沽空率已經由140%水平，銳減至約50%。其他被沽空最多的股份個別發展，戲院營運商AMC全日無升跌，收報13.3美元；藍莓公司收漲3.39%，報14.63美元。

美股白銀股集體上漲，Avino Siliver飆升50.41%；邁利達電子漲12.41%，Endeavour Silver升20.4%；First Majestic升23.49%。

投機性交易衝擊大市，花旗分析師稱，市場的脆弱已經暴露無疑，雖然很難預見具體引發回調的因素和時間點，但依舊預測這些利空因素會破壞當前這一輪上漲，並在回調10%左右的位置提供潛在買入機會。

Merck Finck Privatbankiers首席策略員Robert Greil指出，市場將重新關注重大的發展：持續的疫苗接種有助經濟活動重啟，令前景改善，釋放積壓的需求推動經濟復甦。

摩根大通策發表報告，認為現時散戶與對沖基金對決的嚴重程度，不及過去廿年幾乎每年導致市場調整10%的事件。該行指出重大調整往往發生在增長前景轉差，以及有迹象顯示估值過高，但現時只有少數市場部分出現極端價格波動或過度的投資者槓桿。

該行策略員提到，雖然不會忽視金融市場「去中央化」和散戶影響力日增，能夠推動市場的影響，但這並非刺破由量化寬鬆造成泡沫的刺針。

著名對沖基金經理Leon Cooperman在訪問中稱，目前的市場炒風，部分由於聯儲局的零息政策及極寬鬆的財政政策。他個人認為當局的政策把需求推前出現，市場估值過高，回復正常的過程將不會是愉快，自言希望該想法錯誤，又指他一向傾向揸長倉，並非沽空大戶。

另外，美國總統拜登將會見共和黨參議員，討論折衷刺激方案。於此同時，99家標指公司，如Google母公司Alphabet、亞馬遜、阿里巴巴、Snap、埃克森美孚、輝瑞和Chipotle等公司將在本周發布業績。