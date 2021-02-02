中國銀河國際：就地過農曆新年　促進物流需求

航空貨運市場方面，一月份國際航空貨運價格按月下降，中國上海至北美港口航運價格按年增長70%。航運市場方面，散運方面，鐵礦、煤炭需求相對較強，BDI指數收報1837點。油運方面，歐美疫情反覆疊加就業不振，油輪活動繼續低迷。集運方面，SCFI指數收報2,868.95點，集運運價維持高位上行趨勢。

十二月份公路貨運周轉量按年增長10.5%，超出預期，2021年初以來，滬深300指數累計上升6.88%，交通運輸指數上升0.86%；從交通運輸各子板塊看來，港口板塊下跌0.94%，公交板塊下跌6.88%，航空運輸板塊下跌7.64%，機場板塊下跌5.75%，高速公路板塊下跌3.78%，航運板塊上升12.04%，鐵路板塊上升0.28%，物流板塊上升5.73%。

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