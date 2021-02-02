中國銀河國際：就地過農曆新年 促進物流需求
2021年02月02日 07:00
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2021年春運預計發送旅客17億人次，日均4,000萬人次，較2019年按年下跌40%，較2020年按年上升10%。我們認為，中央政府提出「就地過節」的倡議，以降低疫情擴散的風險，預計航空機場、高鐵等出行板塊2021年第一季度業績受壓。新冠疫情防控常態化背景下，綫上消費習慣鞏固，加上春節年貨需求增加，社區團購、跨境購物成為滿足不同消費層次的新賽道，呈現出較高的成長性，預計內地及跨境電商物求需求均有望穩步提升，速遞、跨境物流有望受惠，推薦優質龍頭順豐控股(002352.SZ)和通達系市佔率領先的龍頭中通快遞(2057.HK)；另外亦推薦跨境電商物流業務佔比穩步提升的華貿物流(603128.SH)，和擁有完善國際物流網絡的中國外運(6019598.SH)。
去年12月份，公路貨運周轉量按年增長10.5%，公路貨運量按年增長9.7%，我們認為，受惠於內地經濟快速修復，公路貨運行業率先回歸常態，高速公路公司收費業務商業模式優勢顯著，具備現金流充足、高股息率的特徵，且預期減免通行費對沖保障政策，建議關注A股上市公司招商公路(001965.SZ)及寧滬高速(600377.SH)。
航空貨運市場方面，一月份國際航空貨運價格按月下降，中國上海至北美港口航運價格按年增長70%。航運市場方面，散運方面，鐵礦、煤炭需求相對較強，BDI指數收報1837點。油運方面，歐美疫情反覆疊加就業不振，油輪活動繼續低迷。集運方面，SCFI指數收報2,868.95點，集運運價維持高位上行趨勢。
十二月份公路貨運周轉量按年增長10.5%，超出預期，2021年初以來，滬深300指數累計上升6.88%，交通運輸指數上升0.86%；從交通運輸各子板塊看來，港口板塊下跌0.94%，公交板塊下跌6.88%，航空運輸板塊下跌7.64%，機場板塊下跌5.75%，高速公路板塊下跌3.78%，航運板塊上升12.04%，鐵路板塊上升0.28%，物流板塊上升5.73%。
2021年推薦核心組合華貿物流(603128.SH)、順豐控股(002352.SZ)、中國外運(6019598.SH)，截至2021年1月22日，銀河交通核心組合上升14.72%，相對行業收益13.86%。風險方面，空運海運價格大幅下跌、跨境物流需求不及預期、國際貿易形勢變化、速遞價格戰、新冠疫苗上市不及預期等產生風險；交通運輸需求下降的風險、交通運輸政策法規的風險。
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