陳蓓敏：臨近農曆新年　港股轉淡靜

美國華爾街出現戲劇性的大鱷對「散戶」大鱷，餘波未完，美國證監會已聲明留意市場，如有違法行為，會有行動。券商已聯手限制不尋常買賣，沽倉機構雖有損傷，但仍有投資者注資。踏入二、三月，難見美股有大幅上升空間，新總統蜜月期效應已過了，接着要觀其政府的策略。世界各國政局已見微端。英國宣布申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》，美國也有意重返這協定。新冠病毒確診個案已破億，美國佔約三分一，達二千六百八十萬宗。離奇怪誕的美國竟有2千萬劑疫苗下落不明，拜登政府以前朝責任作交代。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。客戶持有阿里巴巴)