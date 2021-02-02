陳蓓敏：臨近農曆新年 港股轉淡靜
2021年02月02日 07:30
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美國華爾街出現戲劇性的大鱷對「散戶」大鱷，餘波未完，美國證監會已聲明留意市場，如有違法行為，會有行動。券商已聯手限制不尋常買賣，沽倉機構雖有損傷，但仍有投資者注資。踏入二、三月，難見美股有大幅上升空間，新總統蜜月期效應已過了，接着要觀其政府的策略。世界各國政局已見微端。英國宣布申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》，美國也有意重返這協定。新冠病毒確診個案已破億，美國佔約三分一，達二千六百八十萬宗。離奇怪誕的美國竟有2千萬劑疫苗下落不明，拜登政府以前朝責任作交代。
港股臨近農曆年假，投資者入市意欲有限。本周焦點為新股上場，快手(01024)首成吸金王，凍資達1.28萬億元，將在周五掛牌。踏入業績公布高峰期，先有阿里巴巴(09988)將於今天公布業績，市場預期(非公認會計準則)淨利潤增長約兩成。因監管風險仍未清除，料股價呈牛皮。
本港限聚令將繼續延長，離清零目標似霧迷離狀態下，真的難估算何日復關。 經濟性損 耗有多深。醫思醫療(02138)冠着亞洲品牌500強之一，為一站式醫療及健康服務企業，早前預計最後一季業績，國內銷售額按季升幅不少於45%，整體銷售額全年料見雙位數字升幅。雖然新冠疫情仍未受控，集團管理層沒有停下步伐，反之積極締造品牌和業務價值，努力籌備大灣區發展布局。再加上管理層頻頻出現增持行動，有利支持股價。建議候低吸納，向上阻力位為6.88元，向下止蝕位為5.7元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。客戶持有阿里巴巴)