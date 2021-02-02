香港若危矣　港股將會更旺？

最新「BNO」事件，引來社會熱議。唔少有多少銀両的富貴散戶，都在想到底留港與否。查實，若以歷史的角度看，香港隔二、三十年又有一個移民潮，上世紀60年代如是、80年代如是、千禧後沙士年如是，現今也如是，但至今為止，香港尚未陸沉。每次危機背景都不同，不妨試用一顆「平常心」看待變化。總之，走與否，最緊要謹慎考慮個人因素，別見人走你走，自亂陣腳！

老實講，呢代散戶，大部分都在港土生土長，條「根」在香港，要踏入「收成期」了，要作出移民決定，全部重新開始，實在不容易。更何況，要做好餘生在異地生活的心理準備，且去到外國，個人事業與資產好難再發圍，個人身家就好似變成一塊「冰」，只會不斷溶掉變細，而難再增值膨脹，生活財務上有出冇入，都係重要的考慮因素。

早前有報道，有國際機構擬將香港從法律合同中剔除。老實講，中美之爭，已成世代之爭。呢一個趨勢，全球都要面對，非獨香港。基於中、港的關係，香港沒有選擇，只有靠着內地的一邊發展，這也是客觀的現實。國際機構基於這個兩強之爭的格局，而對香港的角色改觀，香港亦無法阻止，應對之法，只有將香港作為中國門戶及地區金融中心的角色做得更好，用實際的投資回報來說明，角色的改變，並未有拖冧香港，反而行出另一條大道，爭取平穩過渡這次危機。

外界愈是評論「香港危矣」，中國必會出盡全力保香港穩定，香港成全球中企境外上市集中地，要投資高增長中企尤其是科技企業，全球沒有其他更好的市場，就只有香港；外資減少以香港作為地區中心，那更多大型中企來香港設立境外辦事處；外資減持港股，那更多中資會隨互聯互通等各種渠道投資港股。反正，香港經濟穩定，不獨關係到一個「特區」運作的層面，而是一個國家競爭力的戰略層面，這也是筆者認為，外界愈覺「香港危矣」，港股只會更「旺」的原因之一。

畢竟貧富懸殊走極端的年代，有錢先有得Say，既無法改變現實大局，生活還是要過，積極啲把握呢個世紀「政策升市」搵錢求保障，見步行步。

東網產經專欄作者 帥哥