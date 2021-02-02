道指升229點　油價漲逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報91.025；港匯反覆處7.7529；離岸人民幣(CNH)見6.4729；美元兌日圓報104.88；歐元企6.4729；英鎊見1.3668。金價回落至1,857.11美元。布油於56美元反覆；紐油徘徊於53.49美元。道指期貨靠穩，升逾20點。

●美國財政部宣布，下調今年首季融資規模預期至2,740億美元，當中不包括總統拜登擬議的1.9萬億美元一籃子刺激計劃；分析師預期借款6,850億美元，美國財政部之前預計為1.127萬億美元。

●因「挾淡倉」備受注目的視像遊戲零售商GameStop(GME)，股價收報225美元，跌30.77%，IHS Markit數據顯示，該股沽空率已由140%水平，銳減至約50%。

●99家標指公司，如Google母公司Alphabet、亞馬遜、阿里巴巴、Snap、埃克森美孚、輝瑞和Chipotle等公司將在本周發布業績。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報29,070點，升177點或0.61%。

●即月恒生指數夜期收報28,777點，跌27點，低水116點，成交21,791張。

●外國傳媒報道，看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司繼續受投資者熱捧，今年1月吸引的資金規模甚至高於被視為全球最強大戶貝萊德(BlackRock)及道富(State Street)等華爾街傳統巨企。

●紐約3月期油收報每桶53.55美元，升2.58%；布蘭特4月期油收報每桶56.35美元，升2.38%。

●紐約4月期金收報每安士1,863.9美元，升0.7%；紐約3月期銀收報每安士29.418美元，升9.3%，創2013年以來收市新高。

●據外媒報道，隨着中國上周的大宗採購加劇了全球供應壓力，玉米價格創7年新高。

●英國富時100指數收報6,466點，升58點或0.92%；法國CAC指數收報5,461點，升62點或1.16%；德國DAX指數收報13,622點，升189點或1.41%。

●外國傳媒報道，BCA Research中國投資策略師Jing Sima表示，中國股市目前的表現，顯示其仍然按中國將維持寬鬆政策而定價，投資者有點自認為很了解中國當局的政策，並且在兩周前仍討論是否可能放寬流動性。