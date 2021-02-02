林嘉麒：人行幣策及疫苗供應續主導後市

恒指上星期見過幾年來高位30,191點後迅即回落，4個交易日回吐了接近3,000點，大起大落後，周一(1日)又再大升，於2月首個交易日反彈逾600點，盤中一度只差18點就重上29000點水平，足見恒指波幅之大。早前大升是因為銀根鬆，同時疫苗研發情況理想，而近期大跌亦是這兩個因素。

首先，內地人行上周一(25日)到上周四(28日)，4天累計淨回籠5685億元(人民幣‧下同)，投資者認為春節前收水不合常理有古怪。在內地拆息抽升下，市場更擔心收水持續，內地股市因而下跌。儘管人行多番表示貨幣政策會時鬆時緊，適量有度，惟投資者先沽為上。事實上，人行上周五(29日)已重新開展1000億元逆回購操作，因有20億元逆回購到期，當日實現淨投放980億元。周一再作1000億元7天逆回購操作，淨投放980億元，又帶動了兩地股市興奮。筆者認為，由於本周共有3840億元逆回購到期，所以人行提前放水。而本周逆回購操作是如何，最後會否再次引致拆息緊張，甚至是市場震盪，整體還需要時間觀察。

另外，市場近期焦點是GameStop引發的逼空交易。大量被做空的股票成為Reddit論壇散戶的熱門股，包括遊戲驛站、AMC院線、黑莓、Express、Bed Bath & Beyond等，這個「散戶鬥大戶」的挾倉行為，已進入一個瘋狂的程度，有沽空機構蝕大錢，有交易平台叫停投資者，不可買入只可沽出，引發訴訟。而筆者在此不打算評論背後的陰謀論及道德問題，而是憂慮沽空機構、對沖基金，或者大戶在今次一役後，資金規模大減，損手爛腳所出現的結果。

標準普爾500指數上周累跌3.3%，更出現美國總統大選前以來最大的單日跌幅。我們要知道，就算是不同的投資市場，也不是單日個體，當某類型資產價格大幅波動，或是大跌的時候，其他投資市場就需要幫手「埋單」。近年就有期油跌至負值時，所牽引到整體金融市場的震盪。大戶被挾倉輸錢，可能有人大叫心涼，但大戶或因此要沽出其他股票或金融資產補數，而近日曾參與沽空GameStop的Melvin Capital，在1月首3個星期虧損一成，被迫從大型競爭對手Citadel及Point72 Asset Management尋求27.5億美元注資。日後金融市場秩序是如何發展，資金會否出現去槓桿，則有待時間觀察。

最後，要留意的是，全球疫苗產量不足，歐盟委員會已要求輝瑞、阿斯利康等公司在將歐盟境內生產的疫苗出口他國之前必須事先獲得批准。鑑於歐盟的疫苗接種進度遠遠落後於英國和美國，而德國、西班牙和法國部分地區的冠狀病毒疫苗庫存已經告罄，歐盟、阿斯利康和英國之間圍繞歐盟供應短缺的緊張局勢繼續加劇。1月初對疫苗接種的興奮情緒，已受疫苗推出的速度可能會放緩，疫苗供應也可能中斷影響。如果製藥商未能實現歐盟範圍內的交付目標，歐盟將準備禁止新冠疫苗出口，從而加大對疫苗的爭奪。新規定將執行到3月底，估計投資者的耐性或會被消耗掉，年初至今的股票市場升幅亦然。投資者在未來幾個月要注意發生的可能性。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)