潘梓生：白銀基本因素佳　值得憧憬

本欄一直看好白銀價格，原因為央行大放水產生惡性通脹前景，加上新能源帶動太陽能板需求，也將增加白銀潛在需求，盛寶銀行今年對白銀的目標價放在50美元，將是2011年至今的高位。金價去年成功突破了歷史新高，惟銀價仍與當時高位存在近四成差距，金銀差應存在一定收窄空間。

白銀價格在去年8月初見第一浪浪頂，當時價格未能突破30美元，在29.8美元便掉頭回落，整固多月後白銀上周開始展現強勢，成功守穩25美元以上並升至近27.5美元的水平，技術區間已由22.5至25美元上移到25至27.5美元。在金價未見明顯強勢的情況下，白銀似乎已經重拾強勢。

金銀比例一直是關注銀價能否重展強勢的重要指標，現時兩者比例已下跌至68.5，即將下破去年8月以來的低位，並支持銀價往後的強勢。投資者現時可關注兩個重要技術指標，一是金銀比例若下破65，而銀價能夠成功突破28.5美元的話，銀價將有力突破去年8月的29.8美元高位。同時，去年8月至今銀價已形成了整固型頭肩底形態，突破後的量度目標將可至37.5美元。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生