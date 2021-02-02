港股升500點　騰訊飆逾4%　美團重上400元

港股升幅擴至超過500點，恒生指數高見29,400點。國企指數升250點；科技指數飆300點，重上一萬點大關，主板成交550億港元。

科網股繼續領漲大市，騰訊飆4.4%高見744元。美團升2.6%重上400元；阿里巴巴亦發力，升3.5%報260元；京東升3.5%報365元；小米集團漲2.7%報30.6元。

另外，微盟集團升7.2%，是表現最佳科指成分股。眾安在綫升5.7%；平安好醫生升4.4%；華虹半導體及同程藝龍都漲逾4%。

傳統藍籌股方面，香港交易所持續強勢，股價飆4.4%報526元。申洲國際升4%觸發歷史高位；安踏體育升4.1%逼近140元。石油股隨油價向上，中國海洋石油升3.3%；中國石油及中國石化升逾1%。

金融股走勢飄忽，友邦保險及中國平安偏軟，齊跌0.2%。工、中、建三大內銀股靠穩；滙豐控股倒升0.2%。

醫藥股又有追捧，石藥集團擬發A股在科創板上市，股價飆逾8%，是表現最佳藍籌。藥明生物及中國生物製藥升3.2%及3.4%。至於昨日急升五成的綠葉製藥回吐近3%。

【09:20】港股升破兩萬九關 騰訊飆近4% 美團重上400元

港股連日反彈，重上兩萬九關。恒生指數開市升485點或1.68%，報29,378點；國企指數高開201點或1.76%，報11,655點；科技指數升221點或2.26%，報9,987點。

科網股繼續領漲，騰訊升3.9%報740港元；阿里巴巴升3.5%報260元；小米集團升2.3%報30.5元；美團升2.3%報400元；京東集團升近2%報360元。

醫藥股有追捧，石藥集團飆6.4%，是表現最佳藍籌。董事會批准建議境內發行不超過13.3億股新股，集資所得擬用於建設生產基地及研發中心及新藥研發項目。藥明生物高開3.5%；中國生物製藥升1.5%。

其他重磅股個別發展，香港交易所升2.8%報518元；工商銀行升1.6%；中國平安升1.5%；友邦保險升1.4%；建設銀行升0.7%；中國移動升0.4%；滙豐控股逆市跌0.2%。