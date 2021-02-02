沽空GME對沖基金1月蝕975億　疑屬同行殘殺？

視像遊戲零售商GameStop(GME)挾淡倉事件惹起市場關注，不少業界人士就此發表意見。以沽空中資企業聞名的渾水基金(Muddy Waters)創辦人Carson Block懷疑，這次GameStop挾淡倉行情有對沖基金同行相互殘殺的成分。而外電引用金融分析公司Ortex資料，沽空GameStop的對沖基金1月份損失總計高達125億美元(約975億港元)。

Carson Block接受外電訪問時指出，看着GameStop等股票這波上漲行情感到似曾相識。他認為，這種拋物線走勢不太像美國Reddit論壇散戶能夠推出的行情，而更像是對沖基金針對其他同行的狹淡倉行為。

他續表示，自己的渾水基金在GameStop事件前幾個星期，也剛淪為挾淡倉的受害者，那時他認為其基金在GSX Techedu這股票上，被其他對沖基金挾淡倉。自此之後，他開始雇用一名全職交易員來監察股票期權市場，一有動靜即調整倉位，更主動管理風險。他補充，這為一場交易遊戲，受到流量驅動，「我們必須努力求生存」。他又指責聯儲局對市場注入過多的流動性，允許太多的信用和過多槓桿操作。

GameStop事件中，最初做淡GameStop的美國對沖基金Melvin Capital已宣布1月份投資損失達53%，另一隻對沖基金Maplelane Capital上月亦錄得45%投資虧損。