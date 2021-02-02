【高盛推介】ATM隨大市續升 留意貼價牛證
2021年02月02日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：在大市今早繼續上升之下，A.T.M.亦見跟隨大市上升。當中昨日升約4.5%的騰訊(00700)，今早表現最好，現報742元，升約4.2%。而昨日升約1.8%及9.9%的阿里(09988)及美團(03690)，現報259.4及400.6元，升約3.3%及2.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續部署騰訊及美團熊證，分別錄得約930萬及700萬元資金流入。阿里方面，則見昨日牛證及熊證皆獲資金部署，分別錄得約660及50萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意騰訊牛(67177)，與現價有約44.8元收回距離，收回價697.18元，行使價694.68元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，高槓桿貼牛。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(60859)，與現價有約68.8元收回距離，收回價673.18元，行使價670.68元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的活躍條款騰訊熊(69701)，與現價有約38元收回距離，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，活躍條款遠熊。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意新上市的阿里牛(52697)，與現價有約6.4 元收回距離，收回價253元，行使價251元，換股比率500，槓桿比率24.0倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(69562)，與現價有約41.2元收回距離，收回價218.18元，行使價216.18元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的阿里熊(55517)，與現價有約30.6元收回距離，收回價290元，行使價292元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好美團，近牛選擇可留意美團牛(67101)，與現價有約37.6元收回距離，收回價363元，行使價360元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(53682)，與現價有約60.4元收回距離，收回價340.18元，行使價337.18元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬遠熊的美團熊(59220)，與現價有約36.3元收回距離，收回價436.88元，行使價439.88元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，近36.3元收回距離遠熊。
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