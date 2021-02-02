中澳經貿戰誰是輸家？誰在重複特朗普的失敗？

前美國總統特朗普在2018年發動中美貿易戰，雖讓中國進口商品付出高額的額外關稅，卻也傷害美國的進口商以及消費者。如今，中國對澳洲政府進行經濟制裁，主因是在新冠肺炎疫情的起源發生衝突。外電引述分析指，中國反而沒有從特朗普的狂妄行動中吸取教訓。

外電引述專欄作家Clyde Russell提出，去年澳洲對中國出口遭限制後，12月份的煤炭出口量為3,382萬噸，反而是今年最佳出口額表現，同期澳洲穀物出口額也創下新高紀錄，這代表中國的經濟制裁，反而要花更多錢從其他國家進口產品。

評論表示，根據Refinitiv追蹤海運與港口海關數據來看，中國在去年12月只有進口68.7萬噸澳洲煤炭，遠低於同年6月的946萬噸。若從澳洲煤炭來看，去年12月出口量為3,382萬噸，卻是去年單月最好表現，這可能是東北亞在入冬後強烈冷氣團所暴增的需求提升有關，同時澳洲也對印度、越南以及泰國等地加強出口額。

澳洲統計局數據顯示，澳洲煤炭的出口額在去年12月達37億澳元，創去年5月來最高。澳洲燃料煤價格基準指數Newcastle每周指數(Newcastle Weekly Index)顯示，今年1月22日為止的價格為每噸87.52澳元，較去年9月低點每噸46.37澳元相比大漲近9成，加上中國大幅縮減直接從澳洲進口煤炭量，代表同時要從海外進口，但這些煤炭其實也是來自於澳洲。

至於也受到制裁的澳洲大麥，中國去年對該產品加徵80.5%的關稅，但去年12月澳洲穀物的出口額為11.9億澳元，不僅寫下歷史新高紀錄，更是前一月的3倍。此外，鐵礦石、精砂等煤礦產品，則是受到經濟復甦帶動龐大需求，加上銅需求也上漲，巴西淡水河谷的礦災至今仍未處理完善，導致價格大漲，讓中國就算不用澳洲的產品，也必須提高報價才能在市場取得。從去年6月以來，這些價格變化都顯示中國對澳洲進口商品的依賴性，加上中國啟動制裁後，大多時間的各項數據，都難以顯示中國當局取得勝仗。