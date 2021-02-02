宅經濟改變競爭格局　任天堂面臨三大挑戰

日本遊戲大廠--任天堂(Nintendo)近來因新冠肺炎疫情催生出居家需求而處於業績絕佳狀態，但日本傳媒指出，疫情也悄然投下陰影，並給任天堂帶來3大風險，包括作為新收益來源而備受期待的業務前景並不明朗、半導體供應不足，以及人才競爭。

報道引述任天堂日前發布的財報資料指出，由於疫情期間的需求以及動物森友會等遊戲的暴紅，該公司去年第4季獲利創12年新高，達2,297億日圓，大幅超過市場預期的1,896億日圓。其主力產品Switch的岀貨量達到1,160萬台、按年增長7%；遊戲軟件在去年4月至12月間銷售達1.761億部，按年增長幅度高達43%。

然而日媒指出，疫情也悄然投下陰影，給任天堂帶來3大風險。首先，受到已情影響，作為任天堂新的收益來源而備受期待的業務，即通過遊戲角色在現實中獲取利潤進展緩慢。日本日本環球影城(USJ)的新園區超級任天堂世界(Super Nintendo World)被認為是任天堂能獲得穩定收入的業務的一環，本預定在2月4日開業，但受到疫情影響，讓環球影城再次推遲開園時間，且若疫情一直持續下去，恐將對該公司計劃在美國和新加坡建設的超級任天堂世界的開業時間造成影響。

其次是，近期全球半導體供應不足，亦構成營運風險。隨着純電動汽車、5G、物聯網(IoT)設備等對半導體需求急劇增加，世界各地掀起了半導體爭奪戰。業界表示，Switch相關的半導體也存在供應不足的問題。有證券分析師預料，2021至2022年度(3月底止)Switch產量恐將低於2,000萬台。

此外，疫情給任天堂帶來第3風險為人才競爭問題。報道指出，在在家需求下，也讓全世界範圍內爭奪內容創作者和開發人才的競爭加劇，像是中國與歐美的大型遊戲企業近來也紛紛收購同行，來獲得人才和內容，相對之下任天堂在人才競爭中也落後於人。