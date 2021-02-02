【瑞通推介】港股重上10天線　昨資金流入淡倉

受科技股做好帶動，美股隔晚高收。道指收報30,211點，升229點(或0.76%)；納指升逾2.5%。恒指昨收報28,892點，升609點(或2.2%)，重上20天線並結束四連跌走勢。今早曾再升逾500點，高見29,400點以上，收復10天線。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾7,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期大市上漲過後將回軟。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

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