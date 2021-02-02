【瑞通推介】港股重上10天線 昨資金流入淡倉
2021年02月02日 10:34
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受科技股做好帶動，美股隔晚高收。道指收報30,211點，升229點(或0.76%)；納指升逾2.5%。恒指昨收報28,892點，升609點(或2.2%)，重上20天線並結束四連跌走勢。今早曾再升逾500點，高見29,400點以上，收復10天線。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾7,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期大市上漲過後將回軟。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。
美團(03690)經過近日回落整固，昨曾發力飆逾一成，高見392.4元，重返各移動平均線之上，全日收升9.89%於391元，是升幅最大藍籌。有券商上調美團目標價，指集團在雜貨及電商零售業務快速增長，潛在市場範圍未來增長可以加快。另有券商料美團上季外賣業務收入可按年增長34%，較去年第三季的33%增長輕微加快。美團今早漲近3%，高位重上407元，跟早前創下的上市高位407.6元只一步之遙。昨有逾22億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，逾4,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾3,100萬元淨流入。
平保(02318)將於明日公布去年度業績，有券商料集團2020年新業務價值同比下降30%，但2021年有望回升14%。股份上日低見90元的逾兩個月低位後獲承接，收市倒升0.05元，報91.35元，結束四日跌勢，但仍受制於短期下降軌。平保今早曾升逾1%，重上92.7元，不過其後逆市轉跌，考驗91元的支持力。昨有逾1700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾280萬元淨流出，今早即市資金續買入其好倉。
平安好醫生(01833)今日公布業績，上日股價走勢同樣先跌後回升，低位曾跌2.8%至93.65元，收市倒升約1%，報97.35元，逼近100天線。平安好醫生近日公布旗下「平安好醫生」App更名為「平安健康」，以體現公司戰略全面升級、聚焦「醫療+健康」。股份今早升逾4%，升穿100元關口，高見102.2元。昨有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
春節臨近，內地各省市陸續出台就地過年倡議，市場憧憬遊戲上線時間增加。網易(09999)昨以全日高位182.1元收市，漲2.19%，重越10天線並終止四連跌走勢。今早繼續做好，曾升逾3%，逼近189元。上日有約720萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
美團貼價、中短期購(20119)，行使價：419元，2021年5月到期，實際槓桿：4.6倍
美團輕微價外、中年期沽(25499)，行使價：369元，2021年8月到期，實際槓桿：3倍
平保輕微價外、中短期購(12998)，行使價：97.8元，2021年7月到期，實際槓桿：8.8倍
平保輕微價外、中短期沽(19664)，行使價：82.1元，2021年6月到期，實際槓桿：7.8倍
平醫價內、中短期購(21295)，行使價：100.98元，2021年6月到期，實際槓桿：4.6倍
網易輕微價外、中年期購(11976)，行使價：208.88元，2021年8月到期，實際槓桿：4.4倍
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：5.3倍
騰訊價外、中年期沽(24074)，行使價：628.88元，2021年8月到期，實際槓桿：5倍
比迪價外、中短期購(29333)，行使價：318.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.4倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(69485)，收回價：28810點，槓桿比率：48.1倍
恒指熊證(55685)，收回價：29790點，槓桿比率：43.8倍
美團牛證(69514)，收回價：354.18元，槓桿比率：7.5倍
美團熊證(59823)，收回價：422.88元，槓桿比率：12.9倍
平保牛證(60008)，收回價：85.38元，槓桿比率：13.4倍
平保熊證(61264)，收回價：101.88元，槓桿比率：6.8倍
網易牛證(56029)，收回價：175元，槓桿比率：11倍
網易熊證(55974)，收回價：203元，槓桿比率：8.5倍
騰訊牛證(69500)，收回價：698.48元，槓桿比率：13.2倍
騰訊熊證(58951)，收回價：768元，槓桿比率：19.8倍
比迪牛證(69798)，收回價：234.88元，槓桿比率：7.7倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：6.8倍
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