【高盛推介】騰訊續升 資金部署淡倉
2021年02月02日 11:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日發力上升兼重上710元水平，收市升約4.5%。今早繼續發力上升兼突破740元，最高見748元。現報747元，升約4.9%，跑贏大市兼屬A.T.M.中表現最好。據調查機構數據顯示，騰訊有份投資的遊戲商Supercell，旗下手遊《荒野亂鬥》營收突破10億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日近日資金傾向部署淡倉，過去2個交易日分別共錄得約2,170萬及1,130萬元資金流入認沽證及熊證。進而觀察港股通資金流向，則見昨日北水繼續追捧騰訊，錄得約49.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證的貼價選擇可留意價外幅度約7%，年期約3個月的高槓桿騰訊購(14835)，行使價800.5元，2021年04月23日到期，實際槓桿7.28倍，貼價、高槓桿。中期選擇可留意年期約5個月的高槓桿騰訊購(21571)，行使價850.5元，2021年06月23日到期，實際槓桿5.92倍，中期、高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛(67177)，與現價有約49.8元收回距離，收回價697.18元，行使價694.68元，換股比率500，槓桿比率13.77倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意屬低面值的騰訊牛(69725)，與現價有約76.8元收回距離，收回價670.18元，行使價667.68元，換股比率500，槓桿比率9.25倍，低面值遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(22885)，行使價595.38元，2021年05月25日到期，實際槓桿7.78倍，高槓桿。中期選擇可留意屬低面值的高槓桿騰訊沽(22328)，行使價582.5元，2021年12月23日到期，實際槓桿4.27倍，中期、低面值、高槓桿。熊證方面可留意屬活躍條款的騰訊熊(69701)，與現價有約33元收回距離，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率17.8倍，活躍條款。遠熊選擇可留意騰訊熊(59295)，與現價有約53元收回距離，收回價800元，行使價802.5元，換股比率500，槓桿比率11.76倍，近53元收回距離遠熊。
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