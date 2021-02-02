散戶炒風殺到白銀！機構竟是大贏家？三大線索露圈套...

Reddit投資討論區上，有用戶貼文指白銀是操縱最嚴重的市場之一，白銀市場掀起一輪「挾淡倉」行動，銀價連日炒高！惟此番散戶與大戶的對戰，卻可能為機構做了嫁衣，而散戶的敵人---Ken Griffin的著名對沖基金Citadel可能是最主要的受益者。

外電數據顯示，截至去年9月30日，Citadel持有全球最大白銀ETF iShares Silver Trust(SLV)約600萬股，比例相當於0.93%，是第5大持有者。據上周五(1月29日)市場數據，隨着交易量飆升，SLV單日流入資金高達10億美元，幾乎是這個已有15年歷史ETF此前最高流入紀錄的2倍。雖然未有公布最新持倉，但據9月底數據，Citadel還持有至少17個其他白銀公司的股票和ETF倉位。事實正好意味着，散戶若然繼續推高白銀，以Citadel為代表的白銀好倉機構就將最先受益。

散戶對GameStop淡倉的鬧劇，一開始應該是偶然，但白銀挾大淡行動卻被質疑可能是機構給散戶下的圈套。有分析列舉了三個事實去支撐這個觀點：

第一，從論壇上的帖子來看，挾淡的手法和策略的專業度都不似散戶所為。例如一位主張挾淡的「TheHappyHawaiian」用戶發帖全文中，甚至給出了極專業性的「操作模板」，解釋了為何在PSLV和SLV兩大白銀ETF中，SLV是更好的標的，既專業又有市場洞見。紐約天驕基金公司總裁郭亞夫對內地媒體表示，研讀了那些號召做好白銀的帖子，從內容上看絕非普通散戶可以寫的內容，帖子裏甚至提到了摩根大通的空倉。如果不是機構，至少也是在金融機構工作的人。

第二，散戶要在白銀市場上掀起波瀾相對GameStop難度更高。富國銀行高級投資策略師Brian Jacobsen稱，羅素2000裏的某些公司與全球白銀或黃金市場之間存在巨大差異，GameStop今年初市值僅10億美元，周一(1日)是220億美元，但均遠低於全球白銀交易市值約1.4萬億美元。由於個人投資者始終交易量有限，其購買可能不會動搖全球資產。

第三，Reddit上WallStreetBets論壇負責人注意到，最近論壇上驚現機械人假用戶，專門貼一些股票推薦帖子，導致論壇上愈來愈多熱門話題是由機械人驅動，而非真正的散戶投資者。研究公司Epsilon Theory聯合創始人Ben Hunt日前表示，其團隊分析了過去24小時內在WallStreetBets上發布的30,000條帖子，發現其中高達97%是由機械人生成的。