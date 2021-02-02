內地1月百城房價漲幅擴大　熱點城市調控或升溫

內地房產市場持續升溫，中國指數研究院周一(1日)發布1月份百城房價指數顯示，新建住宅及二手住宅房價的按月及按年漲幅均擴大。由於熱點城市房價仍有上漲壓力，包括滬深杭等過熱城市將面臨房市調控加碼。

調查指出，1月百城新建住宅均價每平方公尺1.58萬元人民幣(下同)，按月上漲0.37%，按年上漲3.56%，漲幅分別擴大0.12個和0.1個百分點。百城二手住宅均價每平方公尺1.55萬元，按月上漲0.32%，按年上漲3.22%，漲幅分別擴大0.04個和0.24個百分點。

中指研究院指數事業部研究總監曹晶晶指出，經歷去年底房企集中推案強力促銷，1月重點城市新建案交易回歸正常，2月正逢春節假期，各地倡導就地過年，分析認為居民返鄉置業意願將會下降，就地買房意願可能提升。

值得留意的是，鑑於房價漲幅擴大，包括滬深杭多地樓市調控再度收緊。內地媒體報道，1月多地樓市調控加碼，穩房價、穩預期。

其中，上海、杭州調控以限購限售升級、調整增值稅徵免年限為主；深圳加強購房意向登記管理，嚴格審查購房人資格；廣州多家銀行收緊住房信貸額度，上調房貸利率；南京發布人才購房新政，收緊人才資格認定；合肥打擊哄抬房價等違規行為；福建南平發文指出房價上漲過快的縣、市、區，要採取限漲幅、控房價的調控措施，出手遏制房價上漲。