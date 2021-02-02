天風國際郭明錤：市場對鴻海集團取得Apple Car訂單過於樂觀

天風國際分析師郭明錤指出，相信Apple將與Hyundai Group深入合作Apple Car，細節包括1)Apple Car底盤將採用E-GMP平台且Hyundai Group將提供技術支援；2)Hyundai Mobis提供部分零組件設計與生產；3)Kia將提供在美國的產線以生產Apple Car。

該行又指出，若Hyundai的合作模式進展順利，預計後續Apple將於General Motors(GM)與Groupe PSA(PSA)合作，以開發其他Apple Car機種或進入其他市場。

目前，鴻海集團並非Apple開發Apple Car的最佳合作夥伴，市場對鴻海、鴻準〉廣宇、乙盛、榮炭與正達等公司的Apple Car訂單過於樂觀。鴻海集團中目前Apple Car訂單能見度較佳者僅為鴻騰精密。

Apple與擁有豐富開發、生產與驗證經營的既有車廠(Hyundai、GM與PSA)深入合作，將顯著縮短Apple Car開發時間並創造上市時間優勢。該行相信，Apple將善用既有車廠資源，並專注在自動駕駛軟硬件、半導體、電池相關技術、外觀與內部空間設計、創新使用者體驗與整合既有Apple的生態。

該行預測，Apple最快將於2025年發布Apple Car。根據過往經驗，新款iPhone從最初規格定義到大量生產約需18至24個月。考慮到汽車的開發時間更長、驗證規格更高、供應鏈管理更複雜與截然不同的銷售/售後服務體系，該行認為欠缺造車經驗的Apple若欲在2025年發布Apple Car，時程上已相當緊迫。

因Apple Car愈晚推出，愈不利建立競爭優勢，故該行相信，Apple將善用既有車廠資源，並專注在自動駕駛軟硬件、半導體、電池相關技術、外觀與內部空間設計、創新使用者體驗與整合既有Apple Car的生態。

該行重申現買入Apple Car股票風險過高的看法，但建設投資者可關注Apple Car長期兩大投資機會，分別是與Apple合作車廠之既有供應鏈與目前Apple目前的光學與半導體供應鏈。