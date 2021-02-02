23%中小企料香港經濟將改善　四成研縮減規模或精簡架構

昆士蘭保險研究調查指，疫情下中小企普遍認為本港經濟前景未言樂觀，僅23%認為本港經濟將於未來12個月有所改善。疫情同時加速企業數碼化趨勢，惟僅24%中小企表示「完全了解」潛在網絡風險，23%更沒有採取任何相關保護措施。

調查於去年9至10月訪問410間中小企，結果發現，分別有56%和45%中小企預計整體經濟和營商環境將於未來12個月惡化，原因包括投資者及消費者信心下跌、旅遊業衰退、本地需求下降及海外需求下降等。

面對經濟狀況惡化，70%中小企將加強成本控制；40%縮減規模或精簡架構。此外，中小企對海外擴張的意願有所下降，在已經國際化的中小企中，超過一半正考慮縮減其海外業務。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，儘管去年中小企生計大受打擊，惟部分企業接受政府資助計劃，員工方面亦有所調整，因此未見企業破產或停止營業的情況。她表示，不少中小企對台灣及大灣區等亞洲市場感興趣，現時疫情尚未明朗，相信未來3至6個月對本港中小企發展十分重要。

調查亦顯示，59%中小企已將業務流程數碼化，主要投資領域包括電子商務平台、員工系統及線上營銷。數碼化浪潮同時帶來網絡安全的憂慮，其中本港中小企最關注客戶數據被盜或丟失、被第三者入侵公司系統及網絡犯罪活動。

于氏指，中小企一般購買勞工等政府規定企業一定要有的保險，去年公司接獲不少中小企對網絡安全保險的查詢，惟鑑於資金成本及保險價格，部分中小企最後沒有成功投保。