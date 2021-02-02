內房華夏幸福債務逾期　承諾「不逃廢債」

公司解釋，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，自2020年第4季度至今，公司到期需償還融資本息金額高達559億元，剔除主要股東支持後的融資淨現金流負371億元，公司流動性出現階段性緊張，導致出現部分債務未能如期償還的情況。

公司正全力協調各方積極籌措資金，以盡快解決相關問題，並已與部分金融機構就展期等達成共識。同時，在地方政府的大力支持，及主要股東的積極協調下，公司正在制定短中長期綜合化解方案。華夏幸福金融機構債權人委員會組建暨第一次會議已召開，確保金融機構債權人形成合力，以「不逃廢債」為基本前提，穩妥化解華夏幸福債務風險。

自今年初開始傳出華夏幸福有「爆煲」危機，評級機構中誠信國際於1月中旬將該公司的評級展望由穩定降至負面，維持其主體信用等級為AAA。惠譽在1月底亦下調華夏幸福的評級至CCC。

公告顯示，截至1月底，公司貨幣資金餘額為236億元，其中：可動用資金為8億元，各類受限資金為228億元，主要為住宅預售監管資金等各類受限資金，受限資金無法用於償付金融機構負債。