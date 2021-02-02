港股「連水換魚」效應　中信建投上調港交所目標價至622元

內媒引述中信建投發表報告表示，在基準情形下，據去年底香港主板市值為47.5萬億港元，綜合考慮新經濟巨頭赴港上市節奏的加速以及整體香港市場景氣度的抬升，給予今年香港平均市值預測為55萬億港元，換手率相對去年提升20%(仍顯著低於2015年的水平)，該行預計港股今年的日均成交額為1,980億元。

該行指港股於2015年第二季度，南下日均成交額僅佔比僅為2.2%，2018年首季度，南下ADT佔比有所提升，但仍只有6.8%。可今年1月，南下日均成交佔比已達到14.2%，對市場的影響程度顯著提升。

該行認為，港股「連水換魚」效益加速顯現，指互聯互通進一步擴大，北上成交及南下成交均呈現放大趨勢，特別是是內地資金南下今年1月累計淨買入已達到3,106億元(對比去年全年為6,721億元)，平均每日淨買入為155.3億港元(去年平均為29.7億港元)，主要是由於新發基金發行「火爆」，且可配置港股的基金顯著增多。

其次是資金尋求「更高性價比」資產。從總量角度看，北上南下均有巨大提升空間，目前外資A股佔比僅為2.78%，顯著低於亞太主流股市，港股通累計淨買入僅為2萬億元，佔港交所主板整體市值僅為4%。

港交所今(2日)股價向好，現報519元，升2.9%。